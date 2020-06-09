Таганський суд Москви 9 червня обрав запобіжний захід Михайлу Єфремову. Актор спричинив ДТП, у результаті якої загинув чоловік.

Суд у Москві 9 червня розглянув питання про обрання запобіжного заходу актору, повідомляє 24 канал.

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Михайла Єфремова відправили під домашній арешт на два місяці – до 9 серпня. Актору також заборонили користуватися телефоном та інтернетом.

Рішення суду Єфремов в кепці з написом Make Troubles Not War сприйняв сумним зітханням. Раніше він заявив, що згоден на домашній арешт.

Все це, звичайно, жахливо,

– додав артист.

Свою вину актор повністю визнав, заявивши, що глибоко кається. А на запитання журналістів про визнання вини актор лише кивав головою.

Єфремов кивав на запитання про визнання вини: дивіться відео

Позиції слідства, прокуратури та захисту

Слідство заявило, що обставини злочину дають підстави для домашнього арешту на 2 місяці. Прокуратура підтримала клопотання слідства.

Захист запевнив, що Єфремов не збирається ховатися від слідства.

Він має державні нагороди і неповнолітніх дітей – підстави для домашнього арешту відсутні,

– заявив захисник.

Однак прокурор заперечив, мовляв, перебуваючи на волі, актор може сховатися від слідства та тиснути на свідків.

Що каже постраждала сторона

Дружина водія, який загинув, заявила, що не піде на мирову з актором. На її думку, він повинен сидіти в тюрмі.

Жінка також додала, що наразі з нею зі сторони Єфремова ніхто не контактував.

Що цьому передувало

Раніше Михайла Єфремова доставили в суд.

Допитати актора 9 червня не вдалося, пише телеграм-канал Baza. Єфремов скаржився на погане самопочуття, тиск і болі в грудях.

ДТП за участю Єфремова: коротко

Аварія трапилася пізно ввечері 8 червня поблизу Смоленської площі в Москві.

поблизу Смоленської площі в Москві. Позашляховик Jeep, за кермом якого був Михайло Єфремов, вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з фургоном.

Jeep, за кермом якого був Михайло Єфремов, та зіткнувся з фургоном. Водія фургона Сергія Захарова рятувальники вирізали з авто спецобладнанням. У важкому стані його госпіталізували. Вранці 9 червня він помер.

рятувальники вирізали з авто спецобладнанням. У важкому стані його госпіталізували. Вранці Єфремов в аварії не постраждав. На відео з місця аварії помітно, що він поводиться неадекватно. Очевидці стверджують, що він був п’яним.

в аварії не постраждав. На відео з місця аварії помітно, що він поводиться неадекватно. Очевидці Медичне обстеження показало, що в крові Єфремова був алкоголь та сліди наркотичних речовин.

Актор визнав себе винним в аварії . Після розгляду справи судом йому може загрожувати до 12 років за ґратами.

. Після розгляду справи судом йому може загрожувати до 12 років за ґратами. Поки що у Єфремова виникають великі проблеми з захистом. За інформацією російських ЗМІ, він вже звернувся до понад 50 адвокатів. Усі відмовляються його захищати.

За інформацією російських ЗМІ, він вже звернувся до понад 50 адвокатів. Усі відмовляються його захищати. 9 червня Єфремова затримали у його будинку та доставили у поліцію.

Хто такий Михайло Єфремов? Відомий російський актор та телеведучий. У фільмографії актора понад сотня кіноробіт. Єфремов також відомий як ведучий телевізійної програми "Жди меня". Більше про актора читайте за посиланням.

Аварія за участі Михайла Єфремова: дивіться відео

Єфремов заявив, що згоден на домашній арешт. «Все це, звичайно, жахливо», - додав артист.