Я не розумію, як далі жити, – актор Єфремов попросив пробачення за смертельну ДТП: відео
Михайло Єфремов попросив пробачення у сім'ї загиблого у ДТП за його участю. П'яний актор 8 червня спричинив аварію у центрі Москви, у якій загинув інший водій Сергій Захаров.
Єфремов готовий допомагати сім'ї загиблого
Єфремов наголосив, що готовий допомогти родині Захарова матеріально. Про це актор повідомив у відеозверненні, інформує 24 канал.
До теми ДТП з Єфремовим: адвокат заперечує спробу самогубства актора
Уже чотири дні пройшло з цього проклятого понеділка. Я не знав, що сказати, та й зараз не знаю. Не знаю, як і якими словами просити вибачення у сім'ї Сергія Захарова. Але я все одно прошу, хоча знаю, що не пробачать. Я, звичайно, допоможу їм усіма засобами, якщо приймуть,
– сказав Єфремов.
Єфремов каже, що не буде відкуплятись від правосуддя
Винуватець ДТП також зазначив, що не має наміру відкупитись від покарання та використовувати свої зв'язки, аби пом'якшити вирок.
Я не розумію, як далі жити. Знаю, багато хто думає, що мене як артиста будуть відмазувати. Ні, відмазуватися, включаючи якісь свої зв'язки або знайомства, я не збираюся та не буду,
– розповів Єфремов.
Актор також зазначив, що уникнути відповідальності за свій вчинок неможливо, оскільки усі бачили, що трапилось. "Це – не кіно. Назад не відмотаєш. Нема більше ніякого Єфремова", – додав актор.
Дивіться відеозвернення Михайла Єфремова:
Що відомо про ДТП з актором Єфремовим:
- Михайло Єфремов за кермом авто влаштував ДТП у центрі Москви 8 червня, за кермом був саме актор.
- Актор був у нетверезому стані.
- У ДТП загинув 57-річний росіянин Сергій Захаров. Він був за кермом фургона, у який врізався Єфремов.
- Єфремова затримали, тепер йому загрожує 12 років тюрми.
- Суд обрав актору запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці – до 9 серпня.
- Свою вину актор повністю визнав, заявивши, що глибоко кається.
- Згодом з'явилися дані, що він був не лише п'яним, але й під наркотиками.