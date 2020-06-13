Михайло Єфремов попросив пробачення у сім'ї загиблого у ДТП за його участю. П'яний актор 8 червня спричинив аварію у центрі Москви, у якій загинув інший водій Сергій Захаров.

Єфремов готовий допомагати сім'ї загиблого

Єфремов наголосив, що готовий допомогти родині Захарова матеріально. Про це актор повідомив у відеозверненні, інформує 24 канал.

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Уже чотири дні пройшло з цього проклятого понеділка. Я не знав, що сказати, та й зараз не знаю. Не знаю, як і якими словами просити вибачення у сім'ї Сергія Захарова. Але я все одно прошу, хоча знаю, що не пробачать. Я, звичайно, допоможу їм усіма засобами, якщо приймуть,

– сказав Єфремов.

Єфремов каже, що не буде відкуплятись від правосуддя

Винуватець ДТП також зазначив, що не має наміру відкупитись від покарання та використовувати свої зв'язки, аби пом'якшити вирок.

Я не розумію, як далі жити. Знаю, багато хто думає, що мене як артиста будуть відмазувати. Ні, відмазуватися, включаючи якісь свої зв'язки або знайомства, я не збираюся та не буду,

– розповів Єфремов.

Актор також зазначив, що уникнути відповідальності за свій вчинок неможливо, оскільки усі бачили, що трапилось. "Це – не кіно. Назад не відмотаєш. Нема більше ніякого Єфремова", – додав актор.

Дивіться відеозвернення Михайла Єфремова:

Що відомо про ДТП з актором Єфремовим: