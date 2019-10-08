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      Актер и комик Джим Керри пошутил над Зеленским и Трампом: детали

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      Актер и комик Джим Керри
      Актер и комик Джим Керри / unsplash.com

      Известный голливудский актер Джим Керри нарисовал карикатуру, в которой высмеял президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

      Джим Керри нередко рисует карикатуры на социальные и политические темы. Последнюю он посвятил президентам Трампу и Зеленскому и опубликовал ее на своей странице в твиттере.

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      Комик подписал ее так: "Мошенник сделал Зеленскому "предложение, от которого он не мог отказаться". Давно известно, что актер негативно относится к действующему президенту США и критикует его деятельность.


      Карикатура Джима Керри

      Также на карикатуре Джим разместил цитату из романа Марио Пьюзо "Крестный отец", отредактировав ее в соответствии с темой украинско-американского сотрудничества. В ней говорится: "Когда-то, такой день, может, никогда и не придет, я попрошу тебя о какой-нибудь услуге, но до этого дня прими военную помощь как подарок в день свадьбы моей дочери".

      Под "предложением, от которого невозможно отказаться" в романе имелась в виду угроза физической расправой.

      Другие карикатуры Джима Керри

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп Курьезные новости
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