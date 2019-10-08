Актер и комик Джим Керри пошутил над Зеленским и Трампом: детали

Известный голливудский актер Джим Керри нарисовал карикатуру, в которой высмеял президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Джим Керри нередко рисует карикатуры на социальные и политические темы. Последнюю он посвятил президентам Трампу и Зеленскому и опубликовал ее на своей странице в твиттере.

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Комик подписал ее так: "Мошенник сделал Зеленскому "предложение, от которого он не мог отказаться". Давно известно, что актер негативно относится к действующему президенту США и критикует его деятельность.



Карикатура Джима Керри

Также на карикатуре Джим разместил цитату из романа Марио Пьюзо "Крестный отец", отредактировав ее в соответствии с темой украинско-американского сотрудничества. В ней говорится: "Когда-то, такой день, может, никогда и не придет, я попрошу тебя о какой-нибудь услуге, но до этого дня прими военную помощь как подарок в день свадьбы моей дочери".

Под "предложением, от которого невозможно отказаться" в романе имелась в виду угроза физической расправой.

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