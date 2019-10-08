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      Актор та комік Джим Керрі пожартував з Зеленського та Трампа: деталі

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      Актор та комік Джим Керрі
      Актор та комік Джим Керрі / unsplash.com

      Відомий голлівудський актор Джим Керрі намалював карикатуру, у якій висміяв президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

      Джим Керрі не рідко малює карикатури на соціальні та політичні теми. Останню він присвятив президентам Трампу та Зеленському та опублікував її на своїй сторінці у твіттері. 

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      Комік підписав її так: "Шахрай зробив Зеленському "пропозицію, від якої він не міг відмовитися". Давно відомо, що актор негативно ставиться до чинного президента США та критикує його діяльність. 


      Карикатура Джима Керрі

      Також на карикатурі Джим розмістив цитату з роману Маріо П'юзо "Хрещений батько", відредагувавши її відповідно до теми українсько-американської співпраці. У ній мовиться: "Колись, такий день, може, ніколи й не прийде, я попрошу тебе про яку-небудь послугу, але до цього дня прийми воєнну допомогу як подарунок у день весілля моєї дочки".

      Під "пропозицією, від якої неможливо відмовитися" у романі малося на увазі погроза фізичною розправою.

      Інші карикатури Джима Керрі

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини США Дональд Трамп Курйозні новини
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