Актеры в одежде из секонда, – ВСУ прокомментировали пророссийскую акцию в Новой Каховке

На Херсонщине, в Новой Каховке, состоялся немногочисленный митинг с российскими флагами. Это сделали ради пропаганды на российском телевидении.

Об этом рассказали 10 апреля в оперативном командовании "Юг". Они отметили, что оккупанты привезли актеров.

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"На площадь вывели аж 30 человек с российскими флагами. Накануне захватчики рыскали по лавкам с секонд-хендом, чтобы одеться как гражданские. Сегодня же актеры непутевого перфоманса имитировали пророссийскую акцию в городе на Херсонщине", – рассказали в командовании.

Жалкие попытки

Военные отметили, что также в Новой Каховке планируют печатать агитационные материалы: плакаты, бюллетени, листовки, бланки. Россияне хотят провести здесь так называемый референдум для создания псевдореспубликы.

Попытки русских создать имитацию их поддержки в Украине выглядят все более жалкое,

– подчеркнули защитники.

Принесли на Херсонщину террор

В командовании добавили, что в то же время украинцам запрещают проводить любые акции. Людям угрожают. В частности, 10 апреля, возле киноконцертного зала "Юбилейный" в Херсоне состоялась мирная акция. Украинцы почтили жертв российской агрессии.

Рашисты угрожают украинцам из-за мирных митингов / Фото ОК "Север"

"Ожидаемо – российские оккупанты его разогнали. Каждый такой новый митинг – очень большой риск для его участников, и все равно люди выходят. Как и в Новой Каховке, где горожане мужественно выходят на акции за Украину. Херсонщина – это Украина! Вместе победим!", – рассказали военные.

Заметьте – митинг в Новой Каховке: смотрите видео