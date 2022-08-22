Канцлер Германии, который продолжает искать "хороших россиян", фотографировался с желающими. К нему подошли две девушки. Сбросив одежду, они продемонстрировали призыв Gas Embargo Now, написанный на собственных телах.

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Кроме того, девушки разбрасывали сувенирные банкноты и выкрикивали свои лозунги. Шольц молчал и улыбался. Охранники задержали активисток.

Задержание активистки FEMEN / Скриншоты 24 канала

На фейсбук-странице FEMEN заявили: это был протест против экономической зависимости страны от россии. Активистки заявили Шольцу, что "нет денег на российский газ".

Шольц ответил, когда Украина получит сверхсовременные системы ПВО IRIS-T и РЛС Cobra

Во время дня открытой двери федерального правительства Шольц ответил на ряд вопросов. В частности, когда Украина получит обещанные сверхсовременные системы ПВО IRIS-T и РЛС Cobra. По словам канцлера Германии, это будет скоро.

Кроме того, Шольц заявил, что Германия предоставляет Украине поставляет "очень много оружия". По словам канцлера, в частности, самое "современное и эффективное оборудование".

Примите во внимание! Олаф Шольц, Джозеф Байден, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон 21 августа провели телефонный разговор. Мировые лидеры обсудили кризис вокруг ЗАЭС и подчеркнули, как важно обеспечить безопасность ядерных объектов.

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