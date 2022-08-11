В частности, такого мнения придерживается канцлер Германии Олаф Шольц . Он провел ежегодную пресс-конференцию.

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"Это война Путина. И потому мне тяжело согласиться с этой идеей", – заявил канцлер.

Позиция Шольца

По словам канцлера, ЕС применил персональные санкции против представителей центров принятия решений в Москве. Шольц заверил, что Германия продолжит ограничения.

Однако канцлер выступает против коллективной ответственности всех россиян. Шольц считает, что запрет ослабил бы эффективность санкций, "если бы они были направлены против всех, включая невиновных".

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Куда уж не попадут россияне

Эстония отменила для россиян въезд за шенгенскими визами . Санкции начнут действовать с 18 августа. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что визы останутся действительными, но владельцы не смогут пересечь границу.

Однако министр рассказал, что будут и исключения. В частности, в отношении лиц, являющихся дипломатами или занимающихся международными перевозками. Также в Эстонию попадут россияне, которые имеют право свободного передвижения согласно законодательству ЕС.

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