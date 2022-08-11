Зокрема, такої думки дотримується канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він провів щорічну пресконференцію.

До теми Очільники МЗС країн Євросоюзу обговорять заборону видачі туристичних віз росіянам, — журналіст

"Це війна Путіна. І тому мені важко погодитися з цією ідеєю", – заявив канцлер.

Позиція Шольца

За словами канцлера, ЄС застосував персональні санкції проти представників центрів ухвалення рішень у Москві. Шольц запевнив, що Німеччина продовжить вводити обмеження.

Проте канцлер виступає проти колективної відповідальності всіх росіян. Шольц вважає, що заборона послабила б ефективність санкцій, "якби вони були спрямовані проти всіх, включаючи невинних".

Зауважте Кордони ЄС мають бути закриті для росіян: чому Естонія виступила з потужним закликом

Куди вже не потраплять росіяни

Естонія скасувала для росіян в'їзд за шенгенськими візами. Санкції почнуть діяти з 18 серпня. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що візи залишаться дійсними, але власники не зможуть перетнути кордон.

Проте міністр розповів, що будуть і винятки. Зокрема, щодо осіб, які є дипломатами або займаються міжнародними перевезеннями. Також до Естонії потраплять ті росіяни, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС.

Зверніть увагу – рішення Естонії щодо росіян: дивіться відео