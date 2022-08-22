Канцлер Німеччини, який продовжує шукати "хороших росіян", фотографувався з охочими. До нього підійшли дві дівчини. Скинувши одяг, вони продемонстрували заклик Gas Embargo Now, який написали на власних тілах.

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Окрім того, дівчата розкидали сувенірні банкноти та вигукували свої гасла. Шольц мовчав й усміхався. Охоронці затримали активісток.

Затримання активістки FEMEN / Скриншоти 24 каналу

На фейсбук-сторінці FEMEN заявили: це був протест проти економічної залежності країни від росії. Активістки заявили Шольцу, що "немає грошей на російський газ".

Шольц відповів, коли Україна отримає надсучасні системи ППО IRIS-T та РЛС Cobra

Під час дня відкритих дверей федерального уряду Шольц відповів на низку запитань. Зокрема, коли Україна нарешті отримає обіцяні надсучасні системи ППО IRIS-T та РЛС Cobra. За словами канцлера Німеччини, це буде "скоро".

Окрім того, Шольц заявив, що Німеччина поставляє "дуже багато зброї". За словами канцлера, зокрема, найсучасніше та найефективніше обладнання".

Зауважте! Олаф Шольц, Джозеф Байден, Емануель Макрон і Борис Джонсон 21 серпня провели телефонну розмову. Світові лідери обговорили кризу навколо ЗАЕС та наголосили, як важливо забезпечити безпеку ядерних об'єктів.

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