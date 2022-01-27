Активисты не привлекают экспертов и манипулируют при разработке антитабачных законопроектов

Антитабачные активисты из ОО “Життя” манипулируют европейскими нормами и требованиями, требуя включить в законопроекты нормы, не предусмотренные в ЕС и ВОЗ.

Об этом говорится в статье на сайте Дело. Журналисты отмечают, что табачная отрасль одна из немногих, регулированием которой занимается кто угодного, только не профессионалы.

Антитабачные активисты зачастую игнорируют экспретное мнение участников рынка, поэтому предлагаемые новации в результате не принимают на законодательном уровне либо принимают в усеченном виде.



Один из примеров, который приводят авторы материала - антитабачный проект закона №4358, который несколько лет в том или ином виде продвигал Центр общественного представительства "Життя". Документ был принят парламентом в прошлом году, а в начале этого года его подписал президент.



Ряд запретов, которые были внедрены этим законом (например, на рекламу электронных сигарет и их курение в публичных местах) можно было принять в парламенте без усилий общественных лоббистов. При этом активисты вносят в законопроекты нормы, которых нет в европейском законодательстве, в частности, в профильной антитабачной Директиве 2014/40/ЕС.



Например, в первых редакциях законопроекта предлагалось запретить видимое размещение сигарет на витринах торговой точки и внедрить унифицированную пачку для всех марок сигарет.

"Но почему в подавляющем большинстве стран ЕС все пачки все еще брендированы? Правильно: Директива №40 не запрещает бренды, так как между дизайном пачки и количеством курильщиков нет более-менее ощутимой корреляции”, – говорится в статье.

Аналогичных запретов нет и в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, на которую постоянно ссылаются активисты.

Дилетантизм – отличительная особенность украинских борцов с табакокурением. Отсутствие экспертизы всегда будет приводить к одним и тем же результатам. Но если бы все ограничивалось лишь желанием борцов получать деньги, то "хай їм грець". Проблема в том, что, якобы пытаясь решить одну проблему, они создают другие”,

– отмечает автор материала.



Например, “активисты время от времени ангажируют того или иного депутата, через которого и пытаются протащить заведомо непроходные нормы закона”.

“Такому депутату говорят, что дело-то благое. И депутат, о котором никто из нас еще вчера не слышал, начинает ретранслировать всю околонаучную ересь, которую придумали сами борцы. ... опыт показывает, что в случае, когда продавить непроходные нормы закона не получается или неофит слагает с себя полномочия депутата, больше он к теме табака не возвращается, так как не имел к ней никакого отношения до того. Дилетантом пришел – дилетантом и ушел”, - иронизируют журналисты.



О том, как работают антитабачные организации, и об их истинных интересах речь идет и в расследовании журналистов программы “Особливий погляд” 5 канала.

В борьбе с курением активисты ежегодно развертывают широкий фронт боевых перфомансов, которые должны уменьшать количество курильщиков. Но грантовые миллионы идут, если не на имитацию борьбы, то на борьбу против здравого смысла и легального бизнеса,

– отмечают авторы сюжета.

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