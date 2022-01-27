Журналісти видання Delo.ua зазначають, що тютюнова галузь одна з небагатьох, регулюванням якої займається будь-хто, тільки не професіонали.

Антитютюнові активісти найчастіше ігнорують експертну думку учасників ринку, тому запропоновані новації в результаті не приймають на законодавчому рівні або беруть у скороченому вигляді.

Один із прикладів, який наводять автори матеріалу – антитютюновий проєкт закону №4358, який кілька років у тому чи іншому вигляді просував Центр громадського представництва "Життя". Документ був ухвалений парламентом минулого року, а на початку цього року його підписав Президент.

Низка заборон, які були запроваджені цим законом (наприклад, на рекламу електронних сигарет та їх куріння у публічних місцях) можна було прийняти у парламенті без зусиль громадських лобістів. При цьому активісти вносять до законопроєктів норми, яких немає у європейському законодавстві, зокрема, у профільній антитютюновій Директиві 2014/40/ЄС.

Наприклад, у перших редакціях законопроєкту пропонувалося заборонити видиме розміщення сигарет на вітринах торгової точки та запровадити уніфіковану пачку для всіх марок сигарет.

"Але чому в переважній більшості країн ЄС усі пачки все ще брендовані? Правильно: Директива №40 не забороняє брендування, тому що між дизайном пачки та кількістю курців немає більш-менш відчутної кореляції", – йдеться у статті.

Аналогічних заборон немає і в Рамковій конвенції ВООЗ щодо боротьби проти тютюну, на яку постійно посилаються активісти.

Дилетантизм – відмінна риса українських борців із тютюнопалінням. Відсутність експертизи завжди буде приводити до одних і тих самих результатів. Але якби все обмежувалося лише бажанням борців отримувати гроші, то хай їм грець. Проблема в тому, що нібито намагаючись вирішити одну проблему, вони створюють інші,

– наголосив автор матеріалу.

Наприклад, "активісти іноді ангажують того чи іншого депутата, через якого і намагаються протягнути свідомо непрохідні норми закону".

"Такому депутату кажуть, що справа хороша. І депутат, про якого ніхто з нас ще вчора не чув, починає ретранслювати всю навколонаукову брехню, яку вигадали самі борці. ... досвід показує, що у випадку, коли продавити непрохідні норми закону не виходить або неофіт складає з себе повноваження депутата, він більше до теми тютюну не повертається, тому що не мав до неї жодного відношення до того. Дилетантом прийшов – дилетантом та пішов", – іронізують журналісти.

Про те, як працюють антитютюнові організації, і про їхні справжні інтереси йдеться і в розслідуванні журналістів програми "Особливий погляд" 5 каналу.

У боротьбі з курінням активісти щороку розгортають широкий фронт бойових перфомансів, які мають зменшувати кількість курців. Але грантові мільйони йдуть, якщо не на імітацію боротьби, то на боротьбу проти здорового глузду та легального бізнесу,

– зазначили автори сюжету.