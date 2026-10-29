"Оказывайте давление на Россию, а не на Украину": активисты разместили призыв в любимой газете Трампа

Три американские организации разместили в газете New York Post рекламу с требованием усилить давление на Кремль. Активисты напомнили об ударе России по Запорожью и гибели 17 человек на фоне заявлений о "гуманизме" диктатора.

Об этом сообщил бывший журналист "Голоса Америки" и медиасоветник фонда Razom for Ukraine в США Остап Яриш в посте на Facebook.

Каковы подробности?

Кампанию инициировали Razom for Ukraine, American Coalition for Ukraine и Nova Ukraine. Публикация появилась на страницах ежедневной газеты, которая пользуется особой популярностью среди республиканцев в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В центре газетной страницы разместили снимок рук погибших матери и ребенка, которые держались вместе во время атаки российских войск на многоэтажное здание в Запорожье. Этот удар унес жизни 17 мирных жителей.

Ответ на скандальные комплименты Кремлю

Реклама напрямую отсылает к недавним высказываниям специального посланника Дональда Трампа Стива Виткоффа. Авторы обращения процитировали его слова, адресованные российскому диктатору Владимиру Путину: "Вы гуманист, сэр, и я выражаю вам уважение за это".

Общественные деятели подчеркивают, что убийства гражданских украинцев не имеют никакого отношения к гуманизму, поэтому американские власти должны прекратить принуждать жертву к уступкам. "Оказывайте давление на Россию, а не на Украину", – призвали инициаторы кампании.



Объявление, размещенное в The New York Times / Фото со страницы Яриша

Остап Яриш отметил, что американскому обществу следует помнить о настоящем виновнике войны, в частности, наблюдая за эвакуационной операцией в оккупированных Олешках.

По его словам, ответственность за трагедии полностью лежит на агрессоре, ведь "их кровь на руках Путина и россиян".

Политический контекст в США

Как уже сообщалось на нашем сайте, скандальные заявления представителей окружения Трампа вызвали волну критики.

В частности, в материале "Трамп – марионетка Путина, а Маск – российский шпион: почему сбылось предсказание Клинтон " анализировались попытки оправдать военные преступления Кремля на фоне ежедневных ударов по гражданской инфраструктуре.