"Тисніть на Росію, а не на Україну": активісти розмістили заклик в улюбленій газеті Трампа

Про це повідомив колишній журналіст "Голосу Америки" та медіарадник фонду Razom for Ukraine у США Остап Яриш у дописі на Facebook.

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Які подробиці?

Кампанію ініціювали Razom for Ukraine, American Coalition for Ukraine та Nova Ukraine. Публікація з'явилася на шпальтах щоденника, який користується особливою популярністю серед республіканців у Вашингтоні та Нью-Йорку.

У центрі газетної шпальти розмістили знімок рук загиблих матері та дитини, які трималися разом під час атаки російських військ на багатоповерхівку в Запоріжжі. Той удар забрав життя 17 мирних мешканців.

Відповідь на скандальні компліменти Кремлю

Реклама прямо апелює до недавніх висловлювань спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа. Автори звернення процитували його слова, адресовані російському диктатору Володимиру Путіну: "Ви гуманіст, сер, і я віддаю вам шану за це".

Громадські діячі наголошують, що вбивства цивільних українців не мають жодного стосунку до гуманізму, тому американська влада має припинити примушувати жертву до поступок. "Тисніть на Росію, а не на Україну", – закликали ініціатори кампанії.

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Оголошення, розміщене у The New York Times / Фото зі сторінки Яриша

Остап Яриш зазначив, що американському суспільству варто пам'ятати про справжнього винуватця війни, зокрема спостерігаючи за евакуаційною операцією в окупованих Олешках.

За його словами, відповідальність за трагедії повністю лежить на агресорі, адже "їхня кров на руках Путіна та росіян".

Політичний контекст у США

Як вже повідомлялося на нашому сайті, скандальні заяви представників оточення Трампа викликали хвилю критики.

Зокрема, у матеріалі "Трамп – маріонетка Путіна, а Маск – російський шпигун: чому пророцтво Клінтон збулося" аналізували спроби відбілити воєнні злочини Кремля на тлі щоденних ударів по цивільній інфраструктурі.