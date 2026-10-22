Трамп – маріонетка Путіна, а Маск – російський шпигун: чому пророцтво Клінтон збулося

Вона повторила кілька разів: "Путін волів би бачити на посаді президента США свою маріонетку. Puppet!". Трамп істерично кричав: "No, I'm not puppet!". Але Гілларі продовжила: "Ви заохочували шпигунство проти наших громадян, заплющували очі на кібератаки, готові повторювати все за Кремлем, виконувати забаганки Путіна і розвалити НАТО". Тоді мало хто повірив у це буквально. Проте сьогодні це пророцтво справдилося до дрібниць. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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"Путін грає на Трампі, як на скрипці"

Якщо хтось вважає, що про маріонетковий статус Трампа говорять лише демократи, погляньте на реакцію республіканців. Сенатор-республіканець Том Тілліс днями заявив прямо: "Путін грає на Трампі, як на скрипці". Це пролунало після чергових пасажів Трампа про те, що Росія нібито діє щодо України справедливо, пристойно і взагалі не робить нічого поганого.

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Тілліс обурився: невже щоденне вбивство цивільних вважається поміркованою поведінкою? А далі зажадав з'ясувати: хто саме обмежив використання Україною системи Starshield і затримує ракети Patriot? Сенатор підкреслив: якщо це свідоме рішення, на руках відповідальних буде кров загиблих українців.

Кров на руках Ілона Маска

І ця кров сьогодні безпосередньо на руках Ілона Маска. Те, що Маск – агент Кремля і російський шпигун, колись звучало як екзотична конспірологія. Коли про це говорили у 2022 році, всі відмахувалися: "Не перебільшуйте, він же геніальний візіонер". Так само у 2016 році не вірили Клінтон щодо Трампа.

А сьогодні ми маємо доведений факт: блокування Starshield, саботаж передачі озброєння та системну гру на користь Москви. Це більше не дивацтва мільярдера. Це усвідомлена діяльність на користь агресора, коли ключові технологічні важелі опиняються в руках кремлівської маріонетки.

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Спецпосланець Віткофф і "гуманіст" Путін

Тим часом оточення Трампа доходить до відвертого блюзнірства. Його спецпредставник Стівен Віткофф полетів до Санкт-Петербурга, де публічно назвав кривавого диктатора "гуманістом". Він висловлював повагу Путіну і дякував йому за його "гуманізм".

У чому цей "гуманізм"? У річній дівчинці на Харківщині, вбитій осколком російського дрона у візочку під час прогулянки? Її мама померла в лікарні. У киянах, які мирно спали у квартирах, коли туди влучила ракета? Чи в ударах по супермаркету в Рівному, сотнях Shahed та Іскандерів? Ось це у Трампа називають "гуманізмом".

Буйнопомішані казки про дощ і танки

Сам же Дональд Трамп остаточно поводиться як буйнопомішаний. Те, що він верзе про війну в Україні, не лізе в жодні ворота. Він вигадав байку про тисячу російських танків, які мчали бетонним шосе зі швидкістю сорок вісім миль на годину, і війна мала закінчитися за чотири години. Але якийсь "дурний генерал" нібито звернув праворуч у поля, а потім наліво до Києва.

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Далі Трамп видав нову байку: мовляв, перед вторгненням пройшов найсильніший за десять років дощ, і танки загрузли. Людина верзе, як НАТО подарувало Америці Гренландію, хизується вигаданими шрамами, а після мітингу махає руками й розмовляє з глухою стіною перед вертольотом. Це клініка, але ця людина прагне вирішувати долю України.

Логічна пастка Марко Рубіо

Намагаючись захищати Трампа, республіканці самі заганяють себе в глухий кут. Марко Рубіо заявив, що без військової допомоги США України вже не існувало б, а допомога врятувала мільйони життів. Цілком справедливо. Але постає елементарне запитання: а хто саме мав намір знищити Україну та вбити ці мільйони людей? Невже не Росія на чолі з Путіним?

Якщо Путін прагнув тотального геноциду, і лише американська зброя зупинила цю бійню, то чому сьогодні Трамп, Маск і Віткофф запевняють, що Путін прагне миру і поводиться пристойно? Це пряме самовикриття: вони намагаються відбілити ката, чиї злочини чудово усвідомлюють.

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Брехня про невдячну Україну

Трамп заявляє, ніби Америка нічого не отримала за допомогу. Це нагла брехня. Як зазначив аналітик Ігаль Левін, Україна передає Пентагону те, що дорожче за будь-які Patriot чи HIMARS, – безцінний бойовий досвід повномасштабної війни, якого не має жодна армія Альянсу. Проте Трамп відкидає факти, обираючи кремлівські методички.

Маріонетка не відчуває ниток, за які її смикають, а агент виконує те, що йому наказують. Трамп ретранслює маячню диктатора, Маск перекриває кисень українській армії, а їхні поплічники називають воєнного злочинця гуманістом. Десять років тому застереження Клінтон сприймали як передвиборчу риторику. Сьогодні це сувора реальність: у Вашингтоні діє путінська креатура, і вільний світ має нарешті назвати речі своїми іменами.