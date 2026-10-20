Політик застеріг США від небезпечних поступок. Про це він сказав в ефірі телеканалу CNN.

Що сказав Тілліс?

У вівторок, 20 жовтня, Том Тілліс розкритикував президента США за слова про те, що "Росія нормально поводиться в Україні" та робить "не так багато". Він сказав, що Володимир Путін "водить Дональда Трампа за ніс".

Сенатор-республіканець нагадав про свою поїздку до Харкова, де на власні очі побачив наслідки російської агресії. За його словами, понівечені цивільні магазини, заправки та навчальні заклади свідчать про справжній характер дій Кремля.

Політик розповів, що у Харкові було дуже багато російських дронів. Він обурився спробами применшити щоденні злочини окупаційних військ проти українського народу.

Він убивця. І "не робить багато" – що це означає? Він убив лише 20 чи 30 людей на день замість тисячі? Боже мій, навіть одне життя, забране Володимиром Путіним, – це вже забагато. І президент Трамп мав би це розуміти,

– наголосив Тілліс.

Законодавець додав, що історія вкрай суворо оцінить Сполучені Штати, якщо країна відмовиться стати на захист західного світу та дозволить диктатору досягти поставлених цілей. Крім того, ідею можливого саміту за участю Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна він вважає абсурдною, адже Москву та Пекін об'єднує спільне прагнення панувати над світом.

Нагадаємо, що у понеділок, 19 жовтня, Володимир Зеленський розмовляв із сенаторами від обох партій. Президент України закликав політиків вплинути на Дональда Трампа задля розблокування військової підтримки та розвідувальних даних.