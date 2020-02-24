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      Активисты накормили начальника управления образования некачественным маргарином – видео

      - Читати новину українською
      Начальник управления образования в Запорожье / 0619.com.ua

      В Запорожье активисты силой накормили некачественным маслом начальника управления образования.

      В Мелитополе родители массово сообщали об отравлении детей в детском саду. Об этом информирует "Чрезвычайные новости".

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      Активисты пришли к начальнику местного управления образования Игорю Елисееву. Они силой накормили Елисеева опасным маргарином, которым кормили детей вместо сливочного масла.

      Смотрите видео – активисты пришли к начальнику местного управления образования. Осторожно нецензурная лексика!

       

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Образование Новости Запорожья Криминал
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