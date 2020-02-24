Активисты накормили начальника управления образования некачественным маргарином – видео

Активисты пришли к начальнику местного управления образования Игорю Елисееву. Они силой накормили Елисеева опасным маргарином, которым кормили детей вместо сливочного масла.

В Мелитополе родители массово сообщали об отравлении детей в детском саду. Об этом информирует "Чрезвычайные новости".

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