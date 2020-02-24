Активисты накормили начальника управления образования некачественным маргарином – видео
В Запорожье активисты силой накормили некачественным маслом начальника управления образования.
В Мелитополе родители массово сообщали об отравлении детей в детском саду. Об этом информирует "Чрезвычайные новости".
Читайте также: Тайник с боеприпасами нашли возле школы в Запорожье: фото
Активисты пришли к начальнику местного управления образования Игорю Елисееву. Они силой накормили Елисеева опасным маргарином, которым кормили детей вместо сливочного масла.
Смотрите видео – активисты пришли к начальнику местного управления образования. Осторожно нецензурная лексика!
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии