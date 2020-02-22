10:44
22 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Каминг-аут от Путина. Россию охватил расизм
      Вєсті Кремля
      20:50, 21 февраля
      Вести.UA: Фантазии Путина об Украине. Шуфрич читает рэп
      Вєсті.UA
      19:36, 21 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Тайник с боеприпасами нашли возле школы в Запорожье: фото

      - Читати новину українською
      Тайник с боеприпасами нашли возле школы в Запорожье / ГСЧС

      В городе Орехов во время ремонта на территории школы рабочие нашли подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные.

      По информации пресс-службы ГСЧС в Запорожской области, после вызова спасатели сразу же прибыли на место находки.

      К слову: В Черкассах мужчина решил разрезать снаряд болгаркой

      Впоследствии пиротехники обнаружили на территории УВК №2 имени академика Макарова 96 взрывоопасных предметов – гранаты, запалы и другие ВОП, а также патроны времен прошлых войн.

      Как сообщили местные жители, во времена Второй мировой войны примерно на месте находки размещалась оккупационная военная комендатура. Обучение в школе не сорвалось, поскольку ореховские школьники находились на карантине.

      В Запорожской области нашли тайник с боеприпасами: фото ГСЧС

       

      Нацотбор Евровидения-2020: онлайн-трансляция финала
      сегодня
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Школа ГСЧС Новости Запорожья Взрыв
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:42 Побег Януковича и победа Майдана: 22 февраля в истории Революции Достоинства
      Ірина Буртик
      сегодня , 10:00 Наступление русских наемников и паника в Новых Санжарах – итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько
      21 февраля , 11:30 Камины в загородных домах: как правильно обустроить
      Соня Волошин
      10 февраля , 21:35 Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото
      Ростислав Струтинський
      сегодня , 09:30 Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: анонс боя за звание чемпиона WBC
      Михайло Гема
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук