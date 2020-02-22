Тайник с боеприпасами нашли возле школы в Запорожье: фото

В городе Орехов во время ремонта на территории школы рабочие нашли подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные.

По информации пресс-службы ГСЧС в Запорожской области, после вызова спасатели сразу же прибыли на место находки.

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Впоследствии пиротехники обнаружили на территории УВК №2 имени академика Макарова 96 взрывоопасных предметов – гранаты, запалы и другие ВОП, а также патроны времен прошлых войн.

Как сообщили местные жители, во времена Второй мировой войны примерно на месте находки размещалась оккупационная военная комендатура. Обучение в школе не сорвалось, поскольку ореховские школьники находились на карантине.

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