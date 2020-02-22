09:39
22 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Камінг-аут від Путіна. Росію охопив расизм
      Вєсті Кремля
      20:50, 21 лютого
      Вєсті.UA: Фантазії Путіна про Україну. Шуфрич читає реп
      Вєсті.UA
      19:36, 21 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Схованку з боєприпасами знайшли біля школи на Запоріжжі: фото

      -
      Схованку з боєприпасами знайшли біля школи на Запоріжжі / ДСНС

      У місті Оріхів під час ремонту на території школи робітники знайшли підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

      За інформацією пресслужби ДСНС у Запорізькій області, після виклику рятувальники одразу ж прибули на місце знахідки. 

      До слова: У Черкасах чоловік вирішив розрізати снаряд болгаркою

      Згодом піротехніки виявили на території НВК №2 імені академіка Лазаряна 96 вибухонебезпечних предметів – гранати, запали та інші ВНП, а також набої часів минулих війн.

      Як повідомили місцеві жителі, за часів Другої світової війни приблизно на місці знахідки розміщувалась окупаційна військова комендатура. Навчання у школі не зірвалось, оскільки оріхівські школярі перебували на карантині. 

      На Запоріжжі знайшли схованку з боєприпасами: фото ДСНС

       

      Гороскоп на 22 лютого для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Школа ДСНС Новини Запоріжжя Вибух Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:30 Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: анонс бою за звання чемпіона WBC
      Михайло Гема
      сьогодні , 09:08 Головні новини 21 лютого: ситуація у Нових Санжарах, звіт уряду Гончарука у Верховній Раді
      Емал Набі
      21 лютого , 11:30 Каміни в заміських будинках: як правильно облаштувати
      Соня Волошин
      10 лютого , 21:35 Декор із старих джинсів: ідеї для креативного дизайну – фото
      Ростислав Струтинський
      сьогодні , 08:40 Як прожити на президентську мінімалку: ділиться Путін
      СерпомПо
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук