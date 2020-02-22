Схованку з боєприпасами знайшли біля школи на Запоріжжі: фото

У місті Оріхів під час ремонту на території школи робітники знайшли підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

За інформацією пресслужби ДСНС у Запорізькій області, після виклику рятувальники одразу ж прибули на місце знахідки.

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Згодом піротехніки виявили на території НВК №2 імені академіка Лазаряна 96 вибухонебезпечних предметів – гранати, запали та інші ВНП, а також набої часів минулих війн.

Як повідомили місцеві жителі, за часів Другої світової війни приблизно на місці знахідки розміщувалась окупаційна військова комендатура. Навчання у школі не зірвалось, оскільки оріхівські школярі перебували на карантині.

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