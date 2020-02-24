Активісти нагодували начальника управління освіти неякісним маргарином – відео
-
На Запоріжжі активісти силою нагодували неякісним маслом начальника управління освіти.
У Мелітополі батьки масово повідомляли про отруєння дітей у дитячому садку. Про це інформує "Надзвичайні новини".
Читайте також: Схованку з боєприпасами знайшли біля школи на Запоріжжі: фото
Активністи прийшли до начальника місцевого управління освіти Ігоря Єлисєєва. Вони силою нагодували Єлисєєва небезпечним маргарином, яким годували дітей замість вершкового масла.
Дивіться відео – активісти прийшли до начальника місцевого управління освіти. Обережно нецензурна лексика!
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі