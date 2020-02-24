Активісти нагодували начальника управління освіти неякісним маргарином – відео

На Запоріжжі активісти силою нагодували неякісним маслом начальника управління освіти.

У Мелітополі батьки масово повідомляли про отруєння дітей у дитячому садку. Про це інформує "Надзвичайні новини".

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Активністи прийшли до начальника місцевого управління освіти Ігоря Єлисєєва. Вони силою нагодували Єлисєєва небезпечним маргарином, яким годували дітей замість вершкового масла.

Дивіться відео – активісти прийшли до начальника місцевого управління освіти. Обережно нецензурна лексика!