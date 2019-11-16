Активисты видят политическую подоплеку в деле бронежилетов Марченко: возмутительные детали

За последние дни имя генерал-майора Дмитрия Марченко стало известно всем. Сейчас он находится за решеткой. ГБР обвиняет его в бездействии и преступном сговоре при закупке бронежилетов для войска, которые оказались некачественными. Но в кругах военных это дело называют политическим, а следственных ГБР обвиняют в предвзятости.

Дмитрий Марченко – киборг и генерал, который реформировал закупку материального обеспечения в Вооруженных силах. Его хорошо знают и уважают участники боевых действий на Востоке и волонтеры. Правда, с 12 ноября он находится в СИЗО.

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Какова позиция ГБР

Следствие считает, что Марченко и четверо его подчиненных умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. То, что они простреливаются, доказано экспертизами. Стоимость заключенного договора – 176 миллионов гривен. Так считают в Государственном бюро расследований.

Сейчас все они по меньшей мере 2 месяца находяться за решеткой. В общем история тянется с весны 2019 года. Дмитрия Марченко, как начальника управления материального обеспечения ВСУ и его помощников заподозрили в снабжении армии некачественных бронежилетов. Но где, как и кто проводил экспертизу – не сообщается. Эксперт говорит: у Марченко и его подчиненных есть несколько полномочий. И это не только разработка технических стандартов для бронежилетов.

Что сыграло злую шутку с командой Марченко? Они отвечали за прием их уже на вооружение. Поэтому теперь следователи ГБР, когда смотрят внутреннюю документацию Министерства обороны, видят именно фамилии Марченко и его людей,

– пояснил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Некачественные бронежилеты

Кто является поставщиком бронежилетов

Бронежилеты для всех силовых ведомств производит частное предприятие "ТЕМП-3000". Это крупнейшее предприятие, которое способно поставить такие большие объемы. Однако эксперты обращают внимание именно на производителя, который берет на себя все госзаказы. Мол, по количеству – могли дать сбой в качестве.

Больше всего меня в этой ситуации радует, что никаких претензий к производителю нет. Хотя "Темп-3000" заявлял еще в июле, не запаяли пластины и теперь у них совсем другого качества пластины,

– сказала волонтер и бизнесвумен Дана Яровая.

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Почему речь пошла о политической подоплеке

О политической подоплеке в этом деле говорят все: от волонтеров до экспертов. Когда президент Зеленский поставил четкие временные рамки для результатов от правоохранительных органов, то Труба был одним из претендентов на вылет.

Сейчас я не исключаю, что следователи ГБР своим руководством направлены на наиболее громкие дела, связанные с предыдущей властью и командой Порошенко. Для чего? Чтобы продемонстрировать обществу, что Труба работает, – отметил Каневский.

Между тем в поддержку Марченко и других пленников проходят акции, в том числе и в Одессе. Дмитрию Марченко назначили залог в 76 миллионов гривен. Таких денег у него нет. Поэтому все надежды Марченко и его сторонники возлагают на апелляцию.