Активісти бачать політичне підґрунтя у справі бронежилетів Марченка: обурливі деталі

За останні дні ім'я генерал-майора Дмитра Марченка стало відоме усім. Нині він перебуває за ґратами. ДБР закидає йому бездіяльність та злочинну змову під час закупівлі бронежилетів для війська, які виявилися неякісними. Але у колах військових цю справу називають політичною, а слідчих ДБР звинувачують в упередженості.

Дмитро Марченко – кіборг і генерал, який реформував закупівлю матеріального забезпечення у Збройних силах. Його добре знають і поважають учасники бойових дій на Сході та волонтери. Щоправда, з 12 листопада він перебуває у СІЗО.

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Яка позиція ДБР

Слідство вважає, що Марченко та четверо його підлеглих умисно, за попередньою змовою, закупили для військових тисячі бракованих бронежилетів. Те, що вони прострілюються, доведено експертизами. Вартість укладеного договору – 176 мільйонів гривень. Так вважають у Державному бюро розслідувань.

Наразі всі вони щонайменше 2 місяці перебуватимуть за ґратами. Загалом історія тягнеться з весни 2019 року. Дмитра Марченка, як начальника управління матеріального забезпечення ЗСУ, і його помічників запідозрили у постачанні армії неякісних бронежилетів. Але де, як і хто проводив експертизу – не повідомляють. Експерт каже: у Марченка та його підлеглих є кілька повноважень. І це не лише розробка технічних стандартів для бронежилетів.

Що зіграло злий жарт з командою Марченка? Вони відповідали за прийом їх уже на озброєння. Через це тепер слідчі ДБР, коли дивляться внутрішню документацію Міністерства оборони, то бачать конкретно прізвища Марченка і його людей,

– пояснив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.



Неякісні бронежилети

Хто є постачальником бронежилетів

Бронежилети для усіх силових відомств виготовляє приватне підприємство "ТЕМП-3000". Це найбільше підприємство, яке здатне постачити такі великі обсяги. Однак експерти звертають увагу саме на виробника, який бере на себе всі держзамовлення. Мовляв, за кількістю – могли дати збій у якості.

Найбільше мене у цій ситуації веселить, що ніяких претензій до виробника немає. Хоча "Темп-3000" заявляв ще у липні, що не запаяли пластини й тепер у них зовсім іншої якості пластини,

– сказала волонтерка та бізнесменка Дана Ярова.

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Чому мова пішла про політичне підґрунтя

Про політичне підґрунтя у цій справі говорять всі: від волонтерів до експертів. Коли президент Зеленський поставив чіткі часові рамки для результатів від правоохоронних органів, то Труба був одним із претендентів на виліт.

Зараз я не виключаю, що слідчі ДБР своїм керівництвом спрямовані на найбільш гучні справи, пов'язані з попередньою владою і командою Порошенка. Для чого? Щоб продемонструвати суспільству, що Труба працює, – наголосив Канєвський.

Тим часом на підтримку Марченка та інших бранців відбуваються акції, зокрема і в Одесі. Дмитру Марченку призначили заставу у 76 мільйонів гривень. Таких грошей у нього нема. Тому всі надії Марченко та його прихильники покладають на апеляцію.