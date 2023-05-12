Об этом рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. В эфире телемарафона он сказал, что активность врага увеличилась в течение текущих суток. 24 Канал.

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Юрий Игнат сказал, что пока неясно, с чем связана такая активность врага. Возможно, оккупанты чего-то ожидают или боятся.

Но активность есть. И если они будут в зоне поражения, то будем их уничтожать,

– подчеркнул спикер Воздушных Сил ВСУ.

Он также отметил, что для эффективного противодействия врагу нам нужны новые истребители, в частности, F-16. Добавим, что Украине официально передали крылатые ракеты Storm Shadow. Это оружие может оказать существенное влияние на ход войны. Теперь для окупантов не будет никакого безопасного места для расположения своих складов и военных штабов.

Известно, что крылатые ракеты Storm Shadow позволят взять под огневой контроль всю временно оккупированную территорию Украины. Для неприятеля на оккупированных территориях не будет ни одного безопасного места.

Враг сменил тактику