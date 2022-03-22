Активные боевые действия закончатся через 2–3 недели, россиянам нечем будет воевать, – Арестович

Ближайшие 2 или 3 недели враг будет продолжать неудачные попытки захвата Украины. Однако потом им просто нечем будет воевать.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что Украина для них – это большая Чернобаевка.

Актуально Оккупанты расстреляли своих военных, которые отказались воевать, – Арестович

По его словам, приоритет – взятие столицы – у врага останется до последнего. Конечно, по Киеву будут наносить удары, но украинской столице ничего не угрожает.

Арестович подчеркнул, что оккупанты продолжают делать те же ошибки. При этом у противника нет другого выхода, чем просто покинуть территорию нашего государства.

Враг будет пробовать наступать, пока у него не закончатся силы. А закончатся они довольно быстро.

Я даю 2 или 3 недели на прекращение активных боевых действий, потому что россиянам нечем будет воевать,

– резюмировал Арестович.

Кроме того, он подтвердил, что запасов боеприпасов и продовольствия в России хватит на 3 – 5 суток, а дальше может быть обвал.

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