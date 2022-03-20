Активных наступательных действий не было: в ВСУ рассказали, чем оккупанты занимались в эти сутки

Продолжается 25-й день полномасштабной войны России против Украины. В настоящее время российские убийцы прекратили активное наступление.

Об этом рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины 20 марта. Заметили, что защитники продолжают эффективно противостоять россиянам.

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"Противовоздушная оборона Воздушных сил ВС Украины сбила 3 ​​российских боевых вертолета", – отметили в Генштабе.

Что делал враг

Оккупанты в течение суток сосредотачивали усилия на пополнении текущих потерь. Они восстанавливали частично уничтоженную технику и перебрасывали иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы.

Решали хронические проблемы оккупационных войск, которые действуют на территории Украины, с логистикой,

– рассказали в Генштабе.

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