Ликвидация оккупантов в Лазурном и Токмаке и 22 отражены атаки врага: главное из Генштаба
Уже 296-й день Украины противостоит полномасштабному вторжению России. ВСУ героически защищают наши территории и отбивают атаки врага.
В Генеральном штабе ВСУ отчитались об актуальной информации с фронта по состоянию на утро 16 декабря.
К слову Оккупанты наращивают силы в Беларуси, значительные потери врага на Запорожье: главное из Генштаба
ВСУ отразили атаки врага в нескольких населенных пунктах
За прошедшие сутки наши военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Андреевка, Курдюбаховка, Курдюмовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.
За прошедшие сутки враг нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара, 2 из которых – по гражданским объектам города Харькова. Также боевики совершили 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по жилым кварталам есть погибшие среди мирного населения.
Главное о ситуации на фронте
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Запсилья и Поповка Сумской области.
На Слобожанском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов Красная Заря, Высокая Яруга, Красное, Мороховец, Старица, Двухлетняя и Новомлынск Харьковской области.
На Купянском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.
На Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Площадки, Краснопоповки Луганской области и Ямполевки, Торского и Медвежьего Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы по районам населенных пунктов. В частности, это – Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Северное и Опросное Донецкой области.
На Авдеевском направлении пострадали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениям противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Времивка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Орехов и Каменское в Запорожье; Марганец и Никополь Днепропетровской области и Новотягинка, Ивановка, Токаревка, Ингулец, Приднепровское, Антоновка, Днепровское, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области.
ВСУ продолжают наносить потери оккупантам в Запорожье
14 декабря, в районе населенного пункта Токмак Запорожской области, ВСУ уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов. Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в Токмаке.
В целях восполнения текущих потерь оккупантов продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту. Такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Также наши защитники сбили два БПЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 4 района сосредоточения личного состава противника, 6 артиллерийских позиций, 2 состава боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов.