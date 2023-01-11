ВСУ сбили вражеский вертолет, большие потери врага в Соледаре: главное из Генштаба

Российские военные не оставляют попыток полностью оккупировать всю Донецкую область. Наши защитники продолжают сопротивляться захватчикам.

В Генштабе ВСУ доложили об актуальной информации с фронта по состоянию на 11 января. Читайте дальше в материале 24 Канала.

Важно Под Соледаром враг несет большие потери, – Генштаб

Враг не оставляет попыток оккупировать всю Донетчину

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 22 авиационных удара. Совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

В ВСУ сообщают, что враг сосредотачивает все свои усилия на попытках полного захвата Донецкой области, производит наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения наших подразделений. Однако захватчики несут большие потери, бои продолжаются.

Также безрезультатные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении. На Купянском и

Новопавловскому направлению враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

Актуальная информация с фронта

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает агрессию российской федерации, предоставляя свою инфраструктуру для восстановления боеспособности подразделений противника. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Вместе с тем, российские оккупанты не прекращают обстрелов позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях огневого влияния подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелка, Огирево, Волчанск и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Терны на Харьковщине, а также Макеевку, Невское, Краснопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Белая Гора и Дружба на Донетчине.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстрелы зафиксировано в Угледаре и Великой Новоселке Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области и Зеленый Гай, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавное в Запорожье.

На Херсонском направлении противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон.

Оккупанты терроризируют гражданское население на Херсонщине

В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики ужесточают режимные меры, проверяют местное население. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.

Усиливается тенденция переполнения медицинских учреждений во временно оккупированных населенных пунктах ранеными российскими оккупантами. Так, по состоянию на 9 января, только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест.

Россиянам ограничили выезд за границу

В ВСУ также сообщили, что пограничная служба ФСБ России с 9 января этого года ввела в действие приказ об обеспечении ограничений выезда за границу граждан, пригодных к военной службе.

Украинская авиация в течение суток нанесла тринадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА, тип которых уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три боеприпаса.