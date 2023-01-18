Мародерство оккупанов на Херсонщине и уничтоженный дрон-разведчик "Мерлин": главное из Генштаба

Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать всю Донецкую область. Наши защитники мужественно дают отпор оккупантам.

В Генштабе ВСУ доложили об актуальной информации с фронта по состоянию на 18 января.

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Где враг ведет наступательные действия

В течение суток враг нанес 22 авиационных удара и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Защитники предупреждают, что угроза российских авиационных и ракетных ударов остается высокой на всей территории Украины.

В Генштабе ВСУ отмечают, что враг не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Кроме того, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

На Запорожском направлении проводил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе. На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях враг обороняется.

Какая ситуация на других направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На территории республики Беларусь продолжаются совместные учения воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны республики Беларусь. Отрабатываются практические задачи по взаимодействию воздушного и сухопутного компонентов в наступательных операциях.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ровно и Новодмитровка Сумской области и Бударки, Землянки, Гатище, Волчанск, Терновая, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синьковки, Берестового и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Дружелюбовка в Харьковской области и Новоегоровка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении под огневое влияние попали районы 13 населённых пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.

На Новопавловском направлении под огонь врага попали Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Времьевка и Новополь на Донетчине и Орехов, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Берегово, Веселое, Федоровка, Львово и Херсон. В очередной раз пострадали мирные жители.

Мародерство россиян на оккупированных территориях

Российские оккупанты не прекращают мародерства на временно занятых территориях. Так, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области оккупанты, передвигаясь группами по 10 – 15 человек, обыскивают пустующие дома местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 3 по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения живой силы оккупантов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.