Оккупанты опрокинули пополнение на Херсонщину, бронежилеты имели единицы: главное от Генштаба

Продолжается 334-й день полномасштабного вторжения России. Наши военные героически оборонят свою землю от русских захватчиков.

В Генштабе ВСУ отчитались об актуальной информации с фронта по состоянию на 06:00 23 января.

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ВСУ отразили вражеские атаки в районах 11 населенных пунктов

В течение суток враг нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов. Также совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты вели безрезультатные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжают наступательные действия в Бахмутском направлении. В других направлениях враг ведет оборону.

За минувшие сутки украинские защитники отразили атаки врага около 11 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. Речь идет о Стельмаховке и Новоселовске Луганской области и Выемке, Раздолевке, Белогоровке, Парасковеевке, Бахмуте, Ступочках, Новобахмутовке, Первомайском и Марьинке Донецкой области.

Какая ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском да Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сопич, Харьковка и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Зеленое, Пильная, Волчанск, Новомлинск, Старица и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Синковка, Крахмальное и Купянск Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Серебрянское лесничество и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлению огневого воздействия подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Верхнекаменное, Краснополевка, Железное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по районам Богоявленки и Никольского Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Свободное Поле, Времевка и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Павловка, Новоданиловка, Степное, Орехов, Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении, в частности, обстрелы из РСЗО подверглись районам населенных пунктов Дудчаны, Ингулец, Гавриловка, Бургунка, Монастырское, Антоновка и Херсон.

Безумные потери врага

С 18 по 21 января текущего года в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыли пополнение живой силы оккупантов. Личный состав был вооружен только стрелковым оружием, средства индивидуальной защиты, как бронежилеты, имели только единицы, военную технику не завозили.

Противник продолжает нести потери. Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков. Большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, потому медиков направляют из России.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника. Также сбит вражеский БПЛА "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов.