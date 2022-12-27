В Запорожье ВСУ попали по живой силе оккупантов, где были сотрудники ФСБ: главное из Генштаба

Продолжаются 307 сутки полномасштабного российского вторжения. Вооруженные Силы Украины продолжают противостоять оккупантам, пытающимся захватить наши территории.

В Генеральном штабе ВСУ отчитались об актуальной информации с фронта по состоянию на утро 27 декабря.

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ВСУ отразили атаки врага в 8 населенных пунктах

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных удара и совершили 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа Донецкой области.

Какая ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено.

На Северском направлении обстреляны районы Винторовки, Мануховки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.

На Слобожанском направлении огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Красное, Старица, Огирево, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Тавильжанка, Табаевка, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Коломыйчиха, Первомайское и Площадка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва и Григорьевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник нанес огненное поражение по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это – Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении пострадали Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении из минометов и ствольной артиллерии обстреляны районы Темировки, Ольговского, Полтавки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Плавней Запорожской области.

На Херсонском направлении от обстрелов оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Берислав, Веселое, Садовое, Антоновка и Станислав Херсонской области и Херсон.

ВСУ попали в штаб оккупантов

25 декабря украинские военные поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Отмечают, что потери противника составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников ФСБ.

Также авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.