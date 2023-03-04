ВСУ отразили более 150 атак и "дружинники" в Симферополе: главное из Генштаба

Украинские военные продолжают защищать наши территории от оккупантов. На каких направлениях наступает враг – читайте дальше.

В Генштабе ВСУ отчитались об актуальной информации с фронта по состоянию на утро 4 марта.

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Где враг ведет наступательные действия

За прошедшие сутки Россия нанесла 32 авиационных и 6 ракетных ударов, совершила 84 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

Угроза нанесения оккупантами ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили на них более 150 атак противника.

Какая ситуация по всем направлениям

На Волынском, Полесском, Северском да Слобожанском направлениях оперативной обстановки без существенных изменений, наступательных группировок противника не выявлено. За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Медведевка Черниговской области; Собки, Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариковое, Ходыно, Рыжевка, Атинское, Павловка и Рясное Сумской области и районы около 10 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Стрелка, Старица, Волчанск, Бударки и Амбарне.

На Купянском да Лиманском направлениях противник безуспешно вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное и Веселое – Донецкой.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. В частности, это – Двухлетняя, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Северск, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток окружить город Бахмут. За прошедшие сутки наши воины отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут и Ивановское Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Федоровка, Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Торецк, Майорск и Майорск.

На Авдеевском да Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах почти 30 населенных пунктов. Среди них – Веселое, Бердичи, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском да Херсонском направлениям противник ведет оборону. На отдельных участках пытается улучшить тактическое положение, создать условия восстановления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 25 населенных пунктов, в частности, Времовки, Новоселки, Зеленого Поля Донецкой области и Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Волшебного и Каменского Запорожской области; Очакова в Николаевской области и Берислава, Томариного, Казацкого, Белозерки, Днепровского и Херсона. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Как россияне терроризируют мирное население Крыма

В Симферополе временно оккупированной республики Крым российские оккупационные власти, опасаясь активизации проукраинского движения, действий патриотически настроенных ячеек, создают так называемые "добровольные дружины". Известно, что из-за войны в Украине существует определенная нехватка сотрудников правоохранительных органов, поэтому, кроме патрулирования города, одной из задач упомянутых подразделений должно быть выявление корректировщиков и диверсантов.

Продолжая вооруженную агрессию, российская оккупационная армия ежедневно несет значительные потери в живой силе. Ранее мы сообщали о переполненных медицинских учреждениях временно оккупированных населённых пунктов Донецкой области. Тенденция не исчезла – недавно одна из больниц города Горловка получила указание об увеличении койко-мест для приема раненых захватчиков.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях. Также наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и 8 разведывательных и ударных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, состав боеприпасов, 2 состава ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника.