51 авиационный удар по Украине и эффективный ответ на это от ВСУ: главное от Генштаба

Идут 313 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. ВСУ мужественно защищают нас и наши земли от захватчиков.

В Генеральном штабе ВСУ доложили об актуальной информации с фронта по состоянию на утро 2 января.

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Оккупанты продолжают терроризировать мирное население

За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 дрона-камикадзе. Все они были сбиты подразделениями нашими защитниками. Враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице города Херсона.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.

Пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском да Авдеевском направлениях. В Новопавловском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей. На Херсонском – перегруппировка войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Озеряновка, Опросное и Красногоровка Донецкой области.

Актуальная информация с фронта

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На Северском да Слобожанском направлениях минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Свободная Слобода, Эсмань, Екатериновка и Шалыгино – Сумской и Огурцово, Волчанск и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы более 15 населённых пунктов. Среди них – Андреевка, Купянск, Кучеривка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Мясожаровка в Луганской области.

На Лиманском направлении вражеский огонь зафиксирован недалеко от Новоегоровки, Площадки, Невского, Краснопоповки Луганской области и Тернов и Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляно более 15 населенных пунктов. В частности это – Берестово, Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Ступочки, Белая Гора, Константиновка и Дилиевка Донецкой области. Также враг нанес авиаудару возле Белогоровки.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Водяное, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения потерпели Нескучное, Времевка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Мусиевка в Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятовки, Дарьевки, Садового, Станислава и Херсона.

Потери оккупантов в Запорожье

Подтверждено огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили более 175 раненых военнослужащих, уничтожены 12 единиц вооружения и военной техники разного типа и склад боеприпасов врага.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.