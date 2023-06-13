Акула, что убила и съела гражданина России, станет развлекательным экспонатом. Сначала её мумифицируют, а затем выставят в одном из музеев Египта. Она, к слову, оказалась самкой.

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Превратившуюся в мем акулу убили

Это животное рыбаки поймали и забили до смерти после того, как оно разорвало россиянина. По предварительной информации, мужчины сделали это из-за мести. Они преследовали акулу на лодке. После этого животное вытащили на берег и убили.

Впоследствии тело хищника передали специалистам. Акулу выставят в музее Института морских наук и заповедников Красного моря, расположенном в Хургаде. В сети появилось видео, как специалисты разрезают мертвую акулу.

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Что известно о съеденном россиянине

Убитого акулой гражданина России звали Владимир Попов. Ему было 23 года. Однако в фейсбуке он был подписан другим именем – Dmytro Ka. Профиль уже закрыт. Молодой человек уехал из России полгода назад и стал жить в Египте вместе с отцом.

На курорте этот россиянин насмехался над пострадавшими из-за подрыва Каховской ГЭС жителями Украины, который совершили его же земляки. Он записал короткое саркастическое видео, когда плавал на байдарке.

Ну, как там обстоят дела у свободных украинцев, купаетесь?

– сказал он.

К слову, Попов скончался за месяц до своего дня рождения.

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