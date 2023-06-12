Наши ВСУ активно уничтожают врага на фронте, а в глубоком тылу им помогают… разные животные. Выходит, последние играют за нас. Такое мнение 24 Каналу озвучил журналист-международник Сергей Бурлаков.

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У меня есть загадка: попугай, кенгуру, акула, собака и свинья. Что объединяет всех этих животных?". Каждое из них в последние дни убило человека. Речь идет о разных людях, но все они – русские,

– констатировал Бурлаков.

У россиян нет шансов, ведь за нас – даже природа

Наверное, вся природа мстит за экоцид, который русские совершили на Херсонщине. В частности, циничные оккупанты уничтожили зоопарк в Новой Каховке, убив огромное количество животных. Как там принято у россиян – "своих в беде не бросаем"? Что ж, животные за своих "рвут", иногда в прямом смысле этого слова.

Так, в Новой Зеландии попугай выклевал глаза русскому альпинисту. Об этом сообщают российские СМИ. Примечательно, что сограждане пострадавшего просто стояли и снимали инцидент на видео.