Наши ВСУ активно уничтожают врага на фронте, а в глубоком тылу им помогают… разные животные. Выходит, последние играют за нас. Такое мнение 24 Каналу озвучил журналист-международник Сергей Бурлаков.
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У меня есть загадка: попугай, кенгуру, акула, собака и свинья. Что объединяет всех этих животных?". Каждое из них в последние дни убило человека. Речь идет о разных людях, но все они – русские,
– констатировал Бурлаков.
У россиян нет шансов, ведь за нас – даже природа
Наверное, вся природа мстит за экоцид, который русские совершили на Херсонщине. В частности, циничные оккупанты уничтожили зоопарк в Новой Каховке, убив огромное количество животных. Как там принято у россиян – "своих в беде не бросаем"? Что ж, животные за своих "рвут", иногда в прямом смысле этого слова.
Так, в Новой Зеландии попугай выклевал глаза русскому альпинисту. Об этом сообщают российские СМИ. Примечательно, что сограждане пострадавшего просто стояли и снимали инцидент на видео.
Война России против Украины не на шутку разозлила кенгуру в Австралии. Он напал на консульство государства-агрессора в Канберре. Россияне заявили о попытке несанкционированного доступа, в результате которой никто не пострадал.
Наши пушистые друзья выполняют свою важную миссию даже в Москве. Так, 24-летняя жительница столицы крупнейшего террориста мира стала жертвой нападения овчарки. Собаке не понравилось, что девушка наступила на ее игрушку и жестко прокусила ей руки. Прекрасно понимаем расстроенного пса, потому что мы тоже очень не любим, когда русские разрушают и присваивают наше.
Ранее житель поселка Тельма Иркутской области погиб от укуса свиньи. Мужчина пытался не пустить в свою усадьбу 30 свиней, одна из них напала на него и укусила за ногу. Наверное, россиянин таки почувствовал, как неприятно, когда приходят в твой дом и забирают твою жизнь.
Можем сделать вывод, что подобных инцидентов будет все больше. Кто же следующий из животных совершит покушение на россиянина или россиянку – остается только догадываться. Безусловно, против природы мы бессильны, поэтому можем только "взволнованно наблюдать".
Детали гибели россиянина в Хургаде
- Появились детали инцидента в Египте, во время которого акула съела россиянина. В немецких СМИ сообщили, что части тела парня обнаружили только после разрезания акулы.
- Молодого человека звали Владимир Попов. Вместе с отцом пол года назад он переехал из Архангельской области в Египет.
- Спасатели рассказали, что пытались спасти парня, но не удалось. Подробнее о гибели россиянина – читайте в материале.