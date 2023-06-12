Наші ЗСУ активно знищують ворога на фронті, а в глибокому тилу їм допомагають… тварини. Виходить, останні грають за нас. Таку думку 24 Каналу озвучив журналіст-міжнародник Сергій Бурлаков.

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У мене є загадка: папуга, кенгуру, акула, собака та свиня. Що об'єднує усіх цих тварин?". Кожна з них останніми днями вбила людину. Йдеться про різних людей, але усі вони – росіяни,

– констатував Бурлаков.

У росіян немає шансів, адже за нас – навіть природа

Напевно, вся природа мститься за той екоцид, який росіяни скоїли на Херсонщині. Зокрема, цинічні окупанти знищили зоопарк у Новій Каховці, вбивши величезну кількість тварин. Як там заведено у росіян – "сваіх в бєдє нє брасаєм"? Що ж, тварини за своїх "рвуть", інколи в прямому сенсі цього слова.

Так, у Новій Зеландії папуга виклював очі російському альпіністу. Про це повідомляють російські ЗМІ. Цікаво, що співгромадяни постраждалого просто стояли й знімали інцидент на відео.