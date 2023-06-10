Росіянина звали Владімір Попов. Разом із батьком пів року тому він переїхав з Архангельської області до Єгипту.

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Рятувальники намагалися врятувати, але не змогли

Рятувальники розповіли журналістам, що одразу ж, як почули крики про допомогу – рушили до росіянина, однак все трапилося надзвичайно швидко. Поруч була дівчина загиблого, то рятувальники кинулися забирати її.

Коли я підплив до людини, вода була вся в крові. Потім я побачив, що в нього більше не має руки. А потім з'явилася акула. Я зрозумів, що його вже не врятувати. У воді поряд була жінка. Вона не рухалася, була в повному шоці. Я зміг витягнути її з води та доставити на берег, потім одразу ж поплив назад до чоловіка,

– розповів рятувальник.

Потім кілька частин тіла росіянина рятувальники виловили у воді, а пізніше спіймали і саму акулу. Після того, як її розпороли, всередині знайшли голову і руку.

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