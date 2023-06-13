Акула, що вбила та з'їла громадянина Росії, стане розважальним експонатом. Спочатку її муміфікують, а потім виставлять в одному з музеїв Єгипту. Вона, до слова, виявилася самкою.

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Акулу, що перетворилася на мем, вбили

Цю тварину рибалки спіймали та забили до смерті після того, як вона розірвала росіянина. За попередньою інформацією, чоловіки зробили це через помсту. Вони переслідували акулу на човні. Після цього тварину витягли на берег та вбили.

Згодом тіло хижака передали спеціалістам. Акулу виставлять у музеї Інституту морських наук і заповідників Червоного моря, що розташований у Хургаді. У мережі з'явилося відео, як фахівці розрізають мертву акулу.

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Що відомо про з’їденого росіянина

Вбитого акулою громадянина Росії звали Володимир Попов. Йому було 23 роки. Однак у фейсбуці він був підписаний іншим іменем – Dmytro Ka. Наразі профіль вже закритий. Молодий чоловік виїхав з Росії пів року тому та став жити у Єгипті разом з батьком.

На курорті цей росіянин глузував з жителів України, що постраждали через підрив Каховської ГЕС, який вчинили його ж земляки. Він записав коротке саркастичне відео, коли плавав на байдарці.

Ну, як там справи у вільних українців, купаєтеся?

– сказав він.

До слова, Попов помер за місяць до свого дня народження.

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