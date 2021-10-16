В Албании нашли мертвыми 4 русских туристов в гостинице

В отеле в Албании нашли тела четырех человек. Погибшими оказались туристы из России.

Двух мужчин и двух женщин обнаружили мертвыми в сауне. Инцидент произошел в поселке Керрет, что у побережья Адриатического моря.

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Русских туристов нашли мертвыми в Албании

В полиции Албании заявили, что инцидент произошел вечером 15 октября. Четыре человека, вероятно, задохнулись во время пребывания в сауне.

Сейчас правоохранители не называют имена погибших. Известно, что это были граждане России, приехавшие на несколько дней в отпуск. В официальном заявлении говорится, что россиянам было 31, 37, 58 и 60 лет.

ABC News Albania сообщил, что отсутствие туристов заметили их знакомые, которые вместе с ними отдыхали в Албании.

Полиция сейчас расследует все детали дела. Также об инциденте уже проинформировали посольство России в Тиране.

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