Причиной попытки захвата штаба стала внутренняя ссора в руководстве Демократической партии. Люди использовали инструменты и арматуру, чтобы ворваться в здание.

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Полиция задержала более 20 человек

Сотрудники партии использовали против нападающих слезоточивый газ. Впоследствии на место конфликта прибыла полиция: правоохранители задержали 25 участников штурма и еще 8 работников политсилы.

Легкие ранения получили два человека

Нетяжелые травмы получили два человека – один полицейский и один гражданский. Прокуратура проводит расследование инцидента.

Сам Бериша подчеркнул, что события возле штаба – только "начало революции, которая должно свергнуть наркоправительство".

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Что известно о конфликте в Демократической партии Албании:

Салли Бериша пытается отстранить от руководства партии Лулзима Башу.

Бериша называет Башу "заложником премьера Эди Рамы".

В Демократической партии заявили, что события 9 января окончательно изолируют Беришу от политсилы.

77-летний Бериша был премьером Албании с 2005 по 2013 год и президентом в 1992-1997 годах.

Он был переизбран депутатом от демократической партии на парламентских выборах в апреле 2021 года.

Бериша находится под санкциями США.

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