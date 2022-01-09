Причиною спроби захоплення штабу стало внутрішня сварка у керівництві Демократичної партії. Люди використали інструменти та арматуру, аби увірватись до будівлі.

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Поліція затримала понад 20 осіб

Співробітники партії використали проти нападників сльозогінний газ. Згодом на місце конфлікту прибула поліція: правоохоронці затримали 25 учасників штурму та ще 8 працівників політсили.

Легкі поранення отримали двоє людей

Неважкі травми отримали двоє осіб – один поліцейський та один цивільний. прокуратура проводить розслідування інциденту.

Сам Беріша наголосив, що події біля штабу – лише "початок революції, яка має скинути наркоуряд".

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Що відомо про конфлікт в Демократичній партії Албанії:

Салі Беріша намагається усунути від керівництва партії Лулзима Башу.

Беріша називає Башу "заручником прем'єра Еді Рами".

У Демократичній партії заявили, що події 9 січня остаточно ізолюють Берішу від політсили.

77-річний Беріша був прем'єром Албанії 2005 по 2013 рік і президентом у 1992– 1997 роках.

Він був переобраний депутатом від Демократичної партії на парламентських виборах у квітні 2021 року.

Беріша перебуває під санкціями США.

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