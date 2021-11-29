Соответствующее заявление Рама сделал во время межправительственной встречи между Албанией и Косово. Рама заметил: пока он не может сказать, когда потенциально возможно такое голосование.
Ранее Косово и Сербия договорились о деэскалации: на пункты пропуска зайдут силы НАТО
В Косово говорят, что процесс референдума – длительный
Ответили на слова Рамы и в Косово. Глава правительства частично признанной республики Албер Курти подчеркнул, что референдум – это часть очень длительного процесса. И он не зависит от кабинета министров.
Также лидеры стран договорились о фактически устранении границ между странами. Значительно упрощен процесс проверки товаров на границах. Ввели 5-летние разрешения на проживание для тех граждан, которые хотят переехать в каждую из стран.
Как на это отреагировали в Сербии
В Сербии уже выразили возмущение относительно такого разговора премьеров. Глава сербского правительства Анна Брнабич подчеркнула, что это подрывает региональную стабильность и безопасность.
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Что известно о статусе Косово:
- Косово – страна на Балканах, которая является только частично признанной.
- 92% населения Косово составляют албанцы.
- В феврале 2008 года парламент страны в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии.
- Последняя заявила, что никогда не примет отсоединение региона.
- Эту независимость признали 98 стран-членов ООН. Украина – не в этом перечне.
- В сентябре 2021 года произошла эскалация на границе между Сербией и Косово.
- Косовары впоследствии отвели свои силы от границы, а их место заняли военные НАТО.