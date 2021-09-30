Об этом сообщил спецпредставитель ЕС по делам Западных Балкан Мирослав Лайчак. Договор согласовали после двух дней дискуссий.
Ранее Силы НАТО в Косово прибыли на админграницу с Сербией
Военные НАТО будут дислоцироваться в 2 КПП
Мы договорились! После двух дней напряженных переговоров только что достигнуто соглашение о деэскалации и пути вперед,
– написал Лайчак
Военные НАТО будут дислоцироваться в двух КПП "Ярине" и "Брняк", на данный момент там находился косовский спецназ.
Следующий шаг для сторон – образование рабочей группы. Она займется вопросом автомобильных номеров в Северном Косово. Ведь большинство населения здесь – сербы с сербскими номерами на машинах, а это не устраивает Приштину.
Результат договоренности между Косово и Сербией / Фото из твиттера Лайчака
Что известно о конфлкте на границе Косово и Сербии
- Эскалация произошла 20 сентября.
- Косовские правоохранители на двух пунктах пропуска начали принудительно заменять автомобильные номера на машинах.
- За это у водителей брали по 5 евро.
- Местные сербы устроили акцию протеста.
- Сербия перевела армию в повышенную боеготовность.
- Также над пограничным пунктом "Ярине" Сербия подняла в воздух два вертолета.
- В ЕС призвали стороны к сдержанности.
- Украинское МИД, несмотря на то, что Украина не признает независимость Косово, внесло определенные рекомендации гражданам Украины.
Текст публикации Мирослава Лайчака:
Мы договорились! После двух дней напряженных переговоров только что достигнуто соглашение о деэскалации и пути вперед. Я благодарю Бесника Бислими и Петра Петковича за готовность вести переговоры и договариваться на благо людей.