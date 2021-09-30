Об этом сообщил спецпредставитель ЕС по делам Западных Балкан Мирослав Лайчак. Договор согласовали после двух дней дискуссий.

Ранее Силы НАТО в Косово прибыли на админграницу с Сербией

Военные НАТО будут дислоцироваться в 2 КПП

Мы договорились! После двух дней напряженных переговоров только что достигнуто соглашение о деэскалации и пути вперед,

– написал Лайчак

Военные НАТО будут дислоцироваться в двух КПП "Ярине" и "Брняк", на данный момент там находился косовский спецназ.

Следующий шаг для сторон – образование рабочей группы. Она займется вопросом автомобильных номеров в Северном Косово. Ведь большинство населения здесь – сербы с сербскими номерами на машинах, а это не устраивает Приштину.



Результат договоренности между Косово и Сербией / Фото из твиттера Лайчака

Что известно о конфлкте на границе Косово и Сербии

Эскалация произошла 20 сентября.

Косовские правоохранители на двух пунктах пропуска начали принудительно заменять автомобильные номера на машинах.

За это у водителей брали по 5 евро.

Местные сербы устроили акцию протеста.

Сербия перевела армию в повышенную боеготовность.

Также над пограничным пунктом "Ярине" Сербия подняла в воздух два вертолета.

В ЕС призвали стороны к сдержанности.

Украинское МИД, несмотря на то, что Украина не признает независимость Косово, внесло определенные рекомендации гражданам Украины.

Текст публикации Мирослава Лайчака:

Мы договорились! После двух дней напряженных переговоров только что достигнуто соглашение о деэскалации и пути вперед. Я благодарю Бесника Бислими и Петра Петковича за готовность вести переговоры и договариваться на благо людей.