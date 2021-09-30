Про це повідомив спецпредставник ЄС у справах Західних Балкан Мирослав Лайчак. Договір узгодили після двох днів дискусій.

Раніше Сили НАТО в Косово прибули на адмінмежу з Сербією

Військові НАТО дислокуватимуться у 2 КПП

Ми домовились! Після двох днів напружених переговорів щойно досягнуто угоди про деескалацію та шлях вперед,

– написав Лайчак

Військові НАТО дислокуватимуться у двох КПП "Ярине" та "Брняк", наразі там перебував косовський спецназ.

Наступний крок для сторін – утворення робочої групи. Вона займеться питання автомобільних номерів у Північному Косово. Адже більшість населення тут – серби з сербськими номерами на машинах, а це не влаштовує Приштину.

Результат домовленості між Косово та Сербією / Фото з твітера Лайчака

Що відомо про конфлікт на кордоні Косово та Сербії

Ескалація відбулась 20 вересня.

Косовські правоохоронці на двох пунктах пропуску почали примусово заміняти автомобільні номери на машинах.

За це у водіїв брали по 5 євро.

Місцеві серби влаштували акцію протесту.

Сербія перевела армію у підвищену боєготовність.

Також над прикордонним пунктом "Ярине" Сербія підняла у повітря два гелікоптери.

У ЄС закликали сторони до стриманості.

Українське МЗС, попри те, що Україна не визнає незалежність Косово, внесло певні рекомендації громадянам України.

Текст публікації Мирослава Лайчака:

Ми домовились! Після двох днів напружених переговорів щойно досягнуто угоди про деескалацію та шлях вперед. Я дякую Бесніку Біслімі та Петру Петковичу за готовність вести переговори та домовлятися на благо людей.