Про це повідомив спецпредставник ЄС у справах Західних Балкан Мирослав Лайчак. Договір узгодили після двох днів дискусій.
Раніше Сили НАТО в Косово прибули на адмінмежу з Сербією
Військові НАТО дислокуватимуться у 2 КПП
Ми домовились! Після двох днів напружених переговорів щойно досягнуто угоди про деескалацію та шлях вперед,
– написав Лайчак
Військові НАТО дислокуватимуться у двох КПП "Ярине" та "Брняк", наразі там перебував косовський спецназ.
Наступний крок для сторін – утворення робочої групи. Вона займеться питання автомобільних номерів у Північному Косово. Адже більшість населення тут – серби з сербськими номерами на машинах, а це не влаштовує Приштину.
Результат домовленості між Косово та Сербією / Фото з твітера Лайчака
Що відомо про конфлікт на кордоні Косово та Сербії
- Ескалація відбулась 20 вересня.
- Косовські правоохоронці на двох пунктах пропуску почали примусово заміняти автомобільні номери на машинах.
- За це у водіїв брали по 5 євро.
- Місцеві серби влаштували акцію протесту.
- Сербія перевела армію у підвищену боєготовність.
- Також над прикордонним пунктом "Ярине" Сербія підняла у повітря два гелікоптери.
- У ЄС закликали сторони до стриманості.
- Українське МЗС, попри те, що Україна не визнає незалежність Косово, внесло певні рекомендації громадянам України.
Текст публікації Мирослава Лайчака:
Ми домовились! Після двох днів напружених переговорів щойно досягнуто угоди про деескалацію та шлях вперед. Я дякую Бесніку Біслімі та Петру Петковичу за готовність вести переговори та домовлятися на благо людей.