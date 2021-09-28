У нашому посольстві у Сербії наголосили, що Україна не має з Косово дипломатичних відносин.

Важливо Конфлікт на кордоні з Косово: президент Сербії вимагає реакції від НАТО

У випадку поїздки в Косово МЗС радить українським громадянам попередньо проконсультуватися в посольстві України в Республіці Сербія щодо безпекової ситуації в регіоні. Це ж радять і тим, хто вирушає Метохію.

Чи зверталися українці у Косово по допомогу

У посольстві повідомили, що станом на червень 2021 року на території Сербії офіційно перебувають 1186 громадян України.

За інформацією дипломатів, наразі посольство не отримувало звернень по допомогу від громадян України через нещодавнє загострення у регіоні.

Більше про ситуацію на кордоні між Сербією та Косово

Минулого тижня ситуація на кордоні Сербії та Косово загострилася через розміщення в прикордонній зоні Косово загонів поліцейського спецназу. Президент Сербії віддав наказ привести армію в підвищену бойову готовність.

25 вересня Над прикордонним переходом Яріньє Сербія підняла у повітря свої російські вертольоти та винищувач. Цього ж дня косовари звинуватили сербів у напади на офіси МВС. Тим часом у ЄС закликали сторони до стриманості та зменшення напруги.