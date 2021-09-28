У нашому посольстві у Сербії наголосили, що Україна не має з Косово дипломатичних відносин.

Важливо Конфлікт на кордоні з Косово: президент Сербії вимагає реакції від НАТО

У випадку поїздки в Косово МЗС радить українським громадянам попередньо проконсультуватися в посольстві України в Республіці Сербія щодо безпекової ситуації в регіоні. Це ж радять і тим, хто вирушає Метохію.

Чи зверталися українці у Косово по допомогу

У посольстві повідомили, що станом на червень 2021 року на території Сербії офіційно перебувають 1186 громадян України.

За інформацією дипломатів, наразі посольство не отримувало звернень по допомогу від громадян України через нещодавнє загострення у регіоні.

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Що відомо про Косово?

У 2008 році Косово відкололося від Сербії й в односторонньому порядку проголосило незалежність від Белграда. Її визнали багато європейських держав, включаючи Німеччину, а також США. Белград з цим не згоден: він вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежність Приштини не визнає.