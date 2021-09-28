В нашем посольстве в Сербии отметили, что Украина не имеет с Косово дипломатических отношений.

Важно Конфликт на границе с Косово президент Сербии требует реакции от НАТО

В случае поездки в Косово МИД советует украинским гражданам предварительно проконсультироваться в посольстве Украины в Республике Сербия по ситуации безопасности в регионе. Это же советуют и тем, кто отправляется Метохию.

Обращались ли украинцы в Косово за помощью

В посольстве сообщили, что по состоянию на июнь 2021 года на территории Сербии официально находятся 1186 граждан Украины.

По информации дипломатов, сейчас посольство не получало обращений за помощью от граждан Украины из-за недавнего обострения в регионе.

Больше о ситуации на границе между Сербией и Косово

На прошлой неделе ситуация на границе Сербии и Косово обострилась из-за размещения в приграничной зоне Косово отрядов полицейского спецназа. Президент Сербии отдал приказ привести армию в повышенную боевую готовность.

25 сентября над пограничным переходом Яринье Сербия подняла в воздух свои российские вертолеты и истребитель. В этот же день косовары обвинили сербов в нападениях на офисы МВД. Между тем в ЕС призвали стороны к сдержанности и уменьшению напряжения.