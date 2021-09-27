Вучич отметил, что сейчас Сербия не планирует привлекать силу в борьбе с Косово. Мол, это произойдет только тогда, когда Косово придет с оружием к сербам.

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"Мы отреагируем только тогда, когда произойдет погром"

Сербия не вошла на территорию Косово и Метохии из-за Кумановского соглашения, отметил Вучич. Только тогда, когда произойдет погром населения, Сербия среагирует силой. Эту мысль президент донес НАТО и уверен, что поняли.

Сербия не вошла на территорию Косово, потому что мы уважаем соглашение, мы не имеем права этого делать. Мы не войдем с войсками, мир – это самое главное для нас,

– отметил Вучич.

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