КФОР стежить за ситуацією на всій території Косово. Солдати НАТО зосередженні на своїй повсякденній роботі.

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Дотримуємось свого мандата, який витікає з резолюції Ради Безпеки ООН від 1999 року. Забезпечуємо безпечні умови та свободу пересування для всіх,

– заявили КФОР.

Що відомо про КФОР Kosovo Force – Це міжнародні сили під керівництвом НАТО, які відповідають за забезпечення стабільності в Косово. Їх створили згідно з резолюцією Радбезу ООН №1244. 12 червня 1999 року КФОР зайшли у Косово.

Джерело: Kosovo Force – Це міжнародні сили під керівництвом НАТО, які відповідають за забезпечення стабільності в Косово. Їх створили згідно з резолюцією Радбезу ООН №1244. 12 червня 1999 року КФОР зайшли у Косово.Джерело: Вікіпедія

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