КФОР следит за ситуацией на всей территории Косово. Солдаты НАТО сосредоточены на своей повседневной работе.
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Придерживаемся своего мандата, который проистекает из резолюции Совета Безопасности ООН от 1999 года. Обеспечиваем безопасные условия и свободу передвижения для всех,
– заявили КФОР.
Что известно о КФОР
Kosovo Force – это международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово. Их создали в соответствии с резолюцией Совбеза ООН №1244. 12 июня 1999 года КФОР зашли в Косово.
Источник: Википедия
Конфликт между Косово и Сербией: детали
- 20 сентября Косово запретило въезд автомобилей с сербскими номерами. Теперь водители должны менять номерные знаки на временные. Сербы возмутились таким правилом и вышли на протест.
- Заметим, сама Сербия уже много лет не позволяет въезд на свою территорию на номерах Косово.
- 25 сентября Белград начал стягивать танки и авиацию к границе с Косово. Сейчас армия страны находится в повышенной боевой готовности.
- В двух городах Косово бросили гранаты в офисы министерства внутренних дел. Премьер-министр Альбин Курти во всем обвинил Сербию.
- Сербский аналитик Душан Янджич не исключает, что обострение может перерасти в войну.