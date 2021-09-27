КФОР следит за ситуацией на всей территории Косово. Солдаты НАТО сосредоточены на своей повседневной работе.

К теме ЕС призвал немедленно вывести спецназ из Северного Косово и ликвидировать блокпосты

Придерживаемся своего мандата, который проистекает из резолюции Совета Безопасности ООН от 1999 года. Обеспечиваем безопасные условия и свободу передвижения для всех,

– заявили КФОР.

Что известно о КФОР

Kosovo Force – это международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово. Их создали в соответствии с резолюцией Совбеза ООН №1244. 12 июня 1999 года КФОР зашли в Косово.

Источник: Kosovo Force – это международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово. Их создали в соответствии с резолюцией Совбеза ООН №1244. 12 июня 1999 года КФОР зашли в Косово.Источник: Википедия

Конфликт между Косово и Сербией: детали