Сколько будет стоить отпуск и чего ожидать от отдыха на курортах малоисследованной украинцами Албании во времена коронавируса – рассказала директор туристического агентства.

На что нужно обратить внимание, планируя пляжный отдых за границей в 2020 году, 24 каналу рассказала основательница и директор туристического агентства "Tasty travel" Дарья Сапожникова.

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В этом материале мы разберем, что нужно учитывать, выбирая отпуск в стране, которая пока что мало исследована украинскими туристами – Албании.

Как правильно выбрать тур?

Самая универсальная формула – понять, сколько вы готовы потратить на отдых и искать интересные варианты в рамках своего бюджета.

Сколько стоит отдых в Албании / Инфографика 24 канала

"Албанские курорты еще не доросли до сервиса высочайшего уровня, но они очень стараются. Шикарные пятизвездочные отели, к которым мы привыкли в Турции, там найти сложно. Но там можно поехать в небольшой отельчик, где будет, возможно, не так много сервиса. Но там будет точно более душевно, атмосферно и с очень человечным и приветливым отношением", – сказала Сапожникова.

Куди ехать?

Бонус отдыха в Албании – невероятно красивая природа и возможность за неделю осмотреть много интересного, взяв в аренду машину. Еще одна особенность – трехзвездочные отели в этой стране, по отзывам туристов, являются наиболее уютными.

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Влера – курорт на стыке двух морей, Адриатического и Ионического. Адриатическое море – с пологим песчаным заходом, в оживленной центральной части. Ионическое море с галечными пляжами, в спокойной южной части города. Сам город небольшой и уютный, в окружении древних монастырей и исторических памятников. В нем есть на что посмотреть, есть где погулять, есть где перекусить или выпить кофе, который в этой стране готовят очень хорошо.

Отдых во Влере / Фото: Мандри-клуб

Дуррес – город на Адриатическом море с неплохой туристической инфраструктурой, множеством ресторанов, парков и экскурсий. Его называют самым богатым достопримечательностями городом Албании. Пляжи – широкие и песчаные. В окрестностях города встречаются дикие пляжи без инфраструктуры, с красивой природой и большим запасом пространства, чтобы туристы не лежали на голове друг у друга.

Дуррес – главный морской порт страны и один из крупнейших портов на Адриатике в принципе. Это несколько влияет на качество морской воды в самом городе. Однако, как говорят туристы, отдыхать там, несмотря на все, очень уютно. Особенно, если пляж не является для вас приоритетом – вариантов развлечений там можно найти множество.

Ксамил – один из самых известных албанских курортов, который подкупает совершенно фантастическим голубым цветом моря и инстаграмным пляжем. Пляжи кажутся песчаными, но на самом деле это очень мелкая галька.

Отдых в Ксамиле / Фото: Мандрія

Бухты Ксамила окружены живописными горами, множество ресторанов имеют совершенно фантастические видовые террасы. Недалеко от берега есть очень живописные островки, к которым можно доплывать как самостоятельно, так и на арендованных катамаранах, чтобы немного побыть в одиночестве с морем. Сам город – небольшой, каких-то развлечений или анимации в нем немного, но для тихого семейного отдыха он подойдет очень хорошо.

Саранда – небольшой город на берегу Ионического моря. Считается наиболее развитым албанским курортом с неплохой туристической инфраструктурой, несмотря на то, что на общественном транспорте туда добраться невозможно. В Саранде каменистые, галечные пляжи и удивительной чистоты море. Город уютный и максимально колоритный, в нем хорошо чувствуется, как тесно сплелись в Албании греческая и турецкая культуры.

В Саранде очень часто туристам предлагают поездки или экскурсии на греческий остров Корфу, который находится буквально напротив города. Но заметьте: выезд на территорию Греции гражданам Украины пока что запрещен из-за нестабильности эпидемиологической ситуации.

Что там с коронавирусом?

Сейчас Албания оказалась в "красной зоне" – это означает, что вернувшись из Албании в Украину нужно будет сделать ПЦР-тест или самоизолироваться на две недели с приложением "Дій вдома". Хотя еще в начале прошлой недели Албания входила в так называемую "зеленую зону" и украинцы могли пересекать границу без ограничений и без карантина.

Уже на следующей неделе ситуация вновь может измениться: данные постоянно обновляются и скачки из одной эпидемиологической зоны в другую для стран Европы – условно привычное явление. Поэтому просто отметьте, что постоянно нужно следить за ситуацией.

Ношение масок, температурный скрининг, дополнительные требования к чистоте и социальному дистанцированию – обязательны, как и везде.

Общие советы

Также стоит обратить внимание на такие советы:

Во время поездки в Албанию запасайтесь наличными – терминалы и банкоматы там встречаются далеко не везде.

Общайтесь с местными. Там много людей владеют английским, албанцы открыты для общения и благодаря их советам можно посетить лучшие местные кафе и ресторане с вкуснейшим кофе и местными блюдами.

Возьмите с собой не только необходимый лично вам набор медицинских препаратов, а и дополнительную пачку масок и одноразовых перчаток.

Оставайтесь на связи с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого вы бронировали поездку. Перед вылетом уточните актуальное состояние карантинных ограничений в стране и проверьте статус вашего бронирования.

Внимательно изучите советы Минздрава насчет правил реализации зарубежных поездок. Сохраните контакты ближайшего дипломатического учреждения Украины и круглосуточной "горячей линии" МИД Украины: +38-044-238-16-57.

Избегайте экскурсий, которые предлагают посетить соседние страны. Эпидемиологическая ситуация постоянно меняются. Даже если в какую-то из стран, в которую могут предложить путешествие отельные гиды, можно без проблем въехать, вполне возможно, что выехать из нее будет не так просто.

Следите за всеми сообщениями местных органов власти и в обязательном порядке следуйте всем требованиям. В отдельных регионах, например, власть может вводить комендантский час, который лучше не нарушать.

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