Скільки коштуватиме відпустка та чого очікувати від відпочинку на курортах малодослідженої українцями Албанії у часи коронавірусу – розповіла директорка туристичної агенції.

На що потрібно звернути увагу, плануючи пляжний відпочинок закордоном у 2020 році, 24 каналу розповіла засновниця і директорка туристичного агентства Tasty travel Дар'я Сапожнікова.

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У цьому матеріалі ми розберемо, на що потрібно зважати, обираючи відпустку у країні, яка, поки що, мало досліджена українськими туристами – Албанії.

Як правильно обрати тур?

Найбільш універсальна формула – зрозуміти, скільки ви готові витратити на відпочинок і шукати цікаві варіанти в рамках свого бюджету.

Скільки коштує відпочинок в Албанії / Інфографіка 24 каналу

"Албанські курорти ще не доросли до сервісу найвищого рівня, але вони дуже стараються. Шикарні п'ятизіркових готелів, до яких ми звикли в Туреччині, там знайти складно. Але там можна поїхати у невеликий готельчик, де буде, можливо, не так багато сервісу. Але там буде точно більше душевно, атмосферно і з дуже людяним та привітним ставленням", - сказала Сапожнікова.

Куди їхати?

Додатковий бонус відпочинку в Албанії – неймовірно красива природа і можливість за тиждень обдивитись багато цікавинок, взявши в аренду автівку. Ще одна особливість – тризіркові готелі у цій країні, за відгуками туристів, є найбільш затишними.

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Вльора – курорт на стику двох морів, Адріатичного й Іонічного. Адріатичне море – з пологим піщаним заходом, у жвавій центральній частині. Іонічне море – з гальковими пляжами, в спокійній південній частині міста. Саме місто невеличке та затишне, в оточенні стародавніх монастирів та історичних пам’яток. У ньому є на що подивитись, є де погуляти, є де перекусити чи випити кави, яку у цій країні готують дуже добре.

Відпочинок у Вльорі / Фото: Мандри-клуб

Дуррес – місто на Адріатичному морі, з непоганою туристичною інфраструктурою, безліччю ресторанів, парків та екскурсій. Його називають найбільш багатим на пам'ятки містом Албанії. Пляжі – широкі і піщані. В околицях міста трапляються дикі пляжі з без інфраструктури, з гарною природою і великим запасом простору, аби туристи не лажали на голові один в одного.

Дуррес – головний морський порт країни і один з найбільших портів на Адріатиці в принципі. Це дещо впливає на якість морської води у самому місті. Однак, як, кажуть туристи, відпочивати там, попри все, дуже затишно. Особливо, якщо пляж не є для вас пріоритетом – варіантів розваг там можна знайти безліч.

Ксаміл – один з найбільш відомих албанських курортів, який підкупає абсолютно фантастичним блакитним кольором моря та інстаграмним пляжем. Пляжі здаються піщаними, але насправді це – дуже дрібна галька.

Відпочинок у Ксамілі / Фото: Мандрія

Бухти Ксаміла оточені мальовничими горами, безліч ресторанів мають абсолютно фантастичні видові тераси. Недалеко від берега є дуже мальовничі островки, до яких можна допливати як самотужки, так і на орендованих катамаранах, щоб трохи бути на самоті із морем. Саме місто – невелике, якихось розваги чи анімації у ньому небагато, але для тихого сімейного відпочинку воно пасуватиме дуже добре.

Саранда – невелике місто на березі Іонічного моря. Вважається найбільш розвинутим албанським курортом із непоганою туристичною інфраструктурою, попри те, що громадським транспортом туди дістатись неможливо. У Саранді кам'янисті, галькові пляжі дивовижної чистоти море. Місто затишне і максимально колоритне, у якому добре відчувається як тісно сплелись в Албанії грецька та турецька культури.

У Саранді дуже часто туристам пропонують поїздки чи екскурсії на грецький острів Корфу, який знаходиться буквально навпроти міста. Але зауважте: виїзд на території Греції громадянам України поки що заборонений через нестабільність епідеміологічної ситуації.

Що там із коронавірусом?

Зараз Албанія опинилась у "червоній зоні" – це означає, що повернувшись із Албанію в Україну потрібно буде зробити ПЛР-тест або самоізолюватись на два тижні із додатком "Дій вдома". Хоча ще на початку минулого тижня Албанія входила в так звану "зелену зону", і українці могли перетинати кордон без обмежень і без карантинів.

Вже наступного тижня ситуація знову може змінитись: дані постійно оновлюються і стрибки із однієї епідеміологічної зони в іншу для країн Європи – умовно звичне явище. Тому просто зауажте, що постійно потрібно стежити за ситуацією.

Носіння масок, температурний скрінінг, додаткові вимоги до чистоти та соціального дистанціювання – обов’язкове, як і скрізь.

Загальні поради

Також варто зауважити на такі поради:

Під час поїздки до Албанії запасайтесь готівкою – термінали та банкомати там зустрічаються далеко не скрізь.

Спілкуйтесь із місцевими. Там багато людей володіють англійською, албанці відкриті для спілкування і завдяки їхнім порадам можна відвідати найкращі місцеві кафе та ресторані із найсмачнішими кавою та місцевими стравами.

Візьміть із собою не лише необхідний особисто вам набір медичних препаратів, а і додаткову пачку масок та одноразових рукавичок.

Залишайтесь на зв’язку з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого ви бронювали поїздку. Перед вильотом уточніть актуальний стан карантинних обмежень у країні та перевірте статус вашого бронювання.

Уважно вивчіть поради МОЗ щодо правил реалізації закордонних поїздок. Збережіть контакти найближчої дипломатичної установи України та цілодобової "гарячої лінії" МЗС України: +38-044-238-16-57.

Уникайте екскурсій, які пропонують відвідати сусідні країни. Епідеміологічна ситуація постійно змінюються. Навіть якщо в якусь з країн, до якої можуть запропонувати мандрівку готельні гіди, можна без проблем в’їхати, цілком можливо, що виїхати з неї буде не так просто.

Слідкуйте за всіма повідомленнями місцевих органів влади та в обов’язковому порядку дотримуйтесь всіх наявних вимог. В окремих регіонах, наприклад, влада може впроваджувати комендантську годину, яку краще не порушувати.

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