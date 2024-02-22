Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что сейчас главное – состояние Альберта и Натальи Кручининых.
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Оно является стабильно тяжелым и без особых изменений. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их.
Самое главное, что нас волнует – состояние наших людей. По состоянию на утро оно является стабильно тяжелым. Без особых изменений в одну или другую сторону. Но стабильность – это уже неплохо. Врачи делают все возможное, чтобы поставить наших людей в строй. Мы молимся и чувствуем поддержку всей Украины, за что огромная благодарность,
– сказал Братчук.
Следствие изучает все версии
Как отметил Братчук, сейчас идет следствие. Правоохранители отрабатывают все возможные версии. Даже те, которые кажутся странными и нелогичными. Сейчас действует тайна следствия, поэтому нужно дождаться официальных комментариев от правоохранителей.
Командование Украинской добровольческой армии высказало свое предположение, что на самом деле произошло. Вполне вероятно, что это был террористический акт в результате деятельности диверсионно-разведывательной группы врага. Но стоит дождаться комментариев от следствия.
Следствие работает. Когда мы говорим о теракте или деятельности ДРГ, то такое предположение было в официальном заявлении Украинской добровольческой армии. Сейчас это остается позицией, в частности командования Украинской добровольческой армии. Но еще раз говорю – следствие продолжается. Рассматривают все версии без исключений,
– отметил Братчук.
Что известно об инциденте
- В пригороде Одессы взорвали автомобиль, в котором находились Альберт и Наталья Кручинины. Об этом стало известно вечером 19 февраля.
- Полиция рассматривает подрыв как покушение на убийство. Сейчас следствие изучает все возможные варианты.
- В Украинской добровольческой армии считают, что это был террористический акт, который осуществила вражеская ДРГ. Там объявили вознаграждение за информацию об исполнителях теракта. Речь идет о 10 тысячах долларов. Там гарантируют полную анонимность.